La Commission européenne va proposer une modification des règles sur les voitures thermiques-Weber

La Commission européenne va proposer mardi de revoir les règles concernant l'interdiction de la commercialisation de nouveaux véhicules thermiques dans le bloc communautaire d'ici 2035, a déclaré vendredi Manfred Weber, chef du Parti populaire européen (PPE).

"Mardi prochain, la Commission européenne présentera une proposition claire pour abolir l'interdiction des moteurs à combustion", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Heidelberg, en Allemagne.

Il a ajouté que la manière dont les objectifs climatiques seront atteints devrait être laissée aux marchés et aux consommateurs.

Une telle modification qui doit encore être confirmée par Bruxelles le 16 décembre, représenterait une victoire importante pour l'Allemagne, première économie du bloc, qui s'efforce de protéger son secteur le plus important.

Le chancelier allemand Friedrich Merz, qui assistait également à la conférence de presse, a déclaré que la mobilité électrique restait la voie principale mais que d'autres technologies, telles que les carburants synthétiques, permettraient d'atteindre la neutralité carbone.

"Et c’est précisément ce que nous entendons par ouverture technologique. Cela offre désormais au secteur une véritable sécurité en matière de planification", a affirmé le chancelier.

Les constructeurs automobiles européens plaident depuis longtemps pour un assouplissement des objectifs de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2030 et 2035, la demande en voitures électriques restant inférieure aux attentes.

(Reportage Ludwig Burger et Christoph Steitz, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)