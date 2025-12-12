 Aller au contenu principal
La Commission européenne va proposer une modification des règles sur les voitures thermiques-Weber
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 13:56

La Commission européenne va proposer mardi de revoir les règles concernant l'interdiction de la commercialisation de nouveaux véhicules thermiques dans le bloc communautaire d'ici 2035, a déclaré vendredi Manfred Weber, chef du Parti populaire européen (PPE).

"Mardi prochain, la Commission européenne présentera une proposition claire pour abolir l'interdiction des moteurs à combustion", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Heidelberg, en Allemagne.

Il a ajouté que la manière dont les objectifs climatiques seront atteints devrait être laissée aux marchés et aux consommateurs.

Une telle modification qui doit encore être confirmée par Bruxelles le 16 décembre, représenterait une victoire importante pour l'Allemagne, première économie du bloc, qui s'efforce de protéger son secteur le plus important.

Le chancelier allemand Friedrich Merz, qui assistait également à la conférence de presse, a déclaré que la mobilité électrique restait la voie principale mais que d'autres technologies, telles que les carburants synthétiques, permettraient d'atteindre la neutralité carbone.

"Et c’est précisément ce que nous entendons par ouverture technologique. Cela offre désormais au secteur une véritable sécurité en matière de planification", a affirmé le chancelier.

Les constructeurs automobiles européens plaident depuis longtemps pour un assouplissement des objectifs de réduction des émissions de CO2 à l'horizon 2030 et 2035, la demande en voitures électriques restant inférieure aux attentes.

(Reportage Ludwig Burger et Christoph Steitz, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)

Environnement

Valeurs associées

BMW
96,2000 EUR XETRA +0,73%
MERCEDES-BENZ GROUP
61,5500 EUR XETRA +0,65%
RENAULT
37,2600 EUR Euronext Paris +2,79%
STELLANTIS
10,082 EUR MIL +0,62%
VOLKSWAGEN
109,2000 EUR XETRA +0,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:50

    Boycottez les véhicules électriques avec leurs batteries qui représentent un désastre écologique et polluent les nappes phréatiques dans les pays d'extraction des minerais .

Signaler le commentaire

