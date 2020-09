Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne prolonge son enquête sur le rachat de Fitbit par Google Reuters • 23/09/2020 à 15:43









LA COMMISSION EUROPÉENNE PROLONGE SON ENQUÊTE SUR LE RACHAT DE FITBIT PAR GOOGLE BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a annoncé mercredi la prolongation jusqu'au 23 décembre de son enquête sur le projet de rachat par Google de la société Fitbit, spécialisée dans les objets connectés pour le sport. Bruxelles a décidé d'intervenir malgré une concession offerte le mois dernier par Google, qui s'est engagé à ne pas utiliser les données de Fitbit à des fins publicitaires. L'autorité de la concurrence de l'UE a jugé cet engagement insuffisant. "La Commission a prolongé le délai en accord avec les parties", précise l'exécutif européen dans un courrier électronique. (Foo Yun Chee, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées FITBIT RG-A NYSE +0.70% ALPHABET-A NASDAQ -1.33%