La Commission européenne ouvre une enquête sur SAP

Une évaluation préliminaire résume les faits et détaille les préoccupations en matière de concurrence.
SAP peut désormais proposer des engagements pour y répondre.
Teresa Ribera, vice-présidente exécutive en charge de la Transition propre, juste et compétitive, souligne que ces pratiques pourraient réduire le choix des entreprises et accroître leurs coûts.
