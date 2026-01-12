La Commission européenne a approuvé la création d'une société par EDF et Iberdrola au Brésil
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 12:45
L'opération concerne principalement la production d'énergie hydroélectrique et le transport d'électricité au Brésil.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
