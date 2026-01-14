 Aller au contenu principal
La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise par Tata et Skoda
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 14:26

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Skoda Transportation, par l'intermédiaire de sa filiale Rolling Stock Components de République tchèque, et Tata AutoComp System d'Inde.

L'opération concerne principalement la production d'équipements électroniques de puissance pour le matériel roulant destiné au marché indien.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

