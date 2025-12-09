 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 065,97
-0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Commission européenne a approuvé l'acquisition de filiales de Lusat Air par Antin
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 14:41

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif d'un certain nombre de filiales actuellement contrôlées par Lusat Air (Espagne) par Antin Infrastructure Partners (France).

L'opération concerne principalement les services de transport aérien de fret et de passagers, ainsi que la location commerciale d'aéronefs pour le transport aérien de fret et de passagers.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

ANTIN INFRA. PARTNERS
10,2400 EUR Euronext Paris -0,58%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank