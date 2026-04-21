La combinaison de médicaments contre le cancer du rein de Merck et d'Eisai n'améliore pas la survie lors d'un essai de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3 et 9, commentaire d'analyste aux paragraphes 6 et 7)

Les traitements expérimentaux combinés de Merck MRK.N et d'Eisai 4523.T n'ont pas réussi à améliorer de manière significative la survie ou à réduire le risque de progression du cancer ou de décès chez les patients atteints de la forme la plus courante de cancer du rein lors d'un essai en phase finale.

Les entreprises ont déclaré mardi qu'elles avaient testé le Keytruda de Merck et le Lenvima d'Eisai, une combinaison déjà approuvée aux États-Unis, avec le Welireg de Merck comme traitement de première intention pour les patients atteints de carcinome rénal à cellules claires, qui représente environ 80 % de tous les cas de cancer du rein.

L'étude, à laquelle ont participé 1 688 patients, a également testé l'association de Lenvima et de MK-1308A, la coformulation du médicament phare de Merck, Keytruda, et de son anticorps expérimental, le quavonlimab.

Une analyse intermédiaire a montré qu'aucune des deux combinaisons ne donnait de meilleurs résultats que le traitement associant Keytruda et Lenvima, et que les deux principaux objectifs de l'étude n'étaient donc pas atteints.

La survie globale, qui mesure la durée de vie des patients après le diagnostic ou le début du traitement, est un indicateur clé de l'efficacité d'un traitement.

Selon Carter Gould, analyste chez Cantor, ces données font dérailler la voie à court terme vers l'approbation en première intention du Welireg de Merck, et remettent en cause le potentiel du médicament à atteindre plus de 2 milliards de dollars de ventes maximales.

Gould prévoit que les ventes de Welireg atteindront 1 milliard de dollars en 2026, pour culminer à 2 milliards de dollars en 2035.

Le médicament a généré des ventes de 716 millions de dollars l'année dernière.

Le profil de sécurité des nouvelles combinaisons à l'essai est conforme aux études précédentes, ont déclaré les entreprises, ajoutant qu'elles procédaient à une évaluation complète des données.

La combinaison thérapeutique Keytruda-Lenvima est approuvée aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et dans d'autres pays en tant que traitement de première intention pour les patients adultes atteints d'un carcinome rénal avancé.