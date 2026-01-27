La collision fatale entre un avion d'American Airlines et un hélicoptère de l'armée est le résultat d'une "multitude d'erreurs", selon les membres du NTSB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur l'audition) par David Shepardson

La collision mortelle entre un avion régional d'American Airlines et un hélicoptère Black Hawk de l'armée près de l'aéroport national Reagan Washington en janvier 2025 est le résultat d'une "multitude d'erreurs" et de "problèmes systémiques au sein de plusieurs organisations", ont déclaré mardi les membres du Bureau national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board). Le NTSB tiendra une audience d'une journée entière et prévoit de proposer des dizaines de recommandations de sécurité pour remédier aux défaillances antérieures à l'accident. Le NTSB a révélé en mars que depuis 2021, il y a eu 15 200 incidents de séparation aérienne près de Reagan entre des avions commerciaux et des hélicoptères, dont 85 accidents évités de justesse.

En décembre, le ministère de la justice a déclaré que le gouvernement fédéral était responsable de l'accident. Le gouvernement a admis qu'il avait "un devoir de diligence envers les plaignants, auquel il a manqué, causant ainsi l'accident tragique" et que les pilotes de l'hélicoptère de l'armée et du jet régional "n'ont pas fait preuve de vigilance afin de se voir et de s'éviter mutuellement". L'altitude maximale de la route empruntée par l'hélicoptère était de 200 pieds, mais la collision s'est produite à une altitude de près de 300 pieds.

Le ministère de la justice a déclaré qu'un contrôleur aérien de la Federal Aviation Administration (FAA) n'avait pas non plus respecté un ordre de la FAA et qu'en raison de la conduite des deux agences, les États-Unis étaient responsables des dommages. L'accident au-dessus du fleuve Potomac, près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, est la catastrophe aérienne la plus meurtrière survenue aux États-Unis depuis plus de 20 ans . Le NTSB a révélé l'année dernière qu'en 2022, des membres d'un groupe de travail de la FAA sur le trafic aérien avaient préconisé d'éloigner le trafic d'hélicoptères de l'aéroport Reagan et d'établir des "points chauds" aériens, mais que cette proposition avait été rejetée parce que la question était "trop politique".

La FAA a restreint les vols d'hélicoptères en mars après que le National Transportation Safety Board a déclaré que leur présence posait un "risque intolérable" pour les aéronefs civils près de Reagan National. En mai, la FAA a interdit à l'armée d'effectuer des vols d'hélicoptères autour du Pentagone après que deux avions civils aient été contraints d'interrompre leur atterrissage à la suite d'un accident évité de justesse.