La collecte nette du plan d' épargne retraite dépasse celle de 2020

(NEWSManagers.com) - Les encours du PER s' élèvent à 24,3 milliards, dont 46% investis en Unités de Compte (UC).

Il aura fallu 9 mois au plan d' épargne retraite pour dépasser ses chiffres de 2020. En septembre, les versements sur les PER s' élèvent à 1,1 milliard d' euros, rapportent les derniers chiffres de la Fédération française de l' assurance: 448 millions sont des cotisations et 609 millions des transferts d' autres contrats d' épargne retraite. En cumul, ces versements atteignent 10,6 milliards. Les encours s' élèvent eux à 24,3 milliards, dont 46% investis en Unités de Compte (UC).

Surtout, avec 391 millions d' euros en septembre, la collecte nette s' élève à 3 milliards pour les neuf premiers de l' année, soit autant que l' année 2020. " Hors transferts, la part de marché des assureurs vie représente 84% des nouveaux titulaires d' un PER et 79% des encours à fin juin " , détaille le communiqué de presse.

Ces chiffres tombent dans un contexte particulier. Après un rapport publié par le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) pointant l' accumulation des frais sur le PER, Bercy s' est emparé du sujet. Il entend parvenir à un accord de place pour améliorer leur transparence et favoriser la concurrence pour réduire les prix.

Record de cotisations versées en unités de compte

Pour le neuvième mois consécutif, la collecte nette en assurance vie a quant à elle dépassé le milliard d' euros, atteignant 1,9 milliard. Depuis le début de l' année, cette collecte s' établit à 15,8 milliards. Les cotisations du mois de septembre s' élèvent à 11,5 milliards d' euros, en hausse de 2,1 milliards d' euros sur un an. Depuis le début de l' année, elles s' établissent à 111,4 milliards d' euros, en hausse de 29,2 milliards d' euros par rapport à la même période de 2020 (82,2 milliards d' euros).

Mais c' est du côté des unités de compte que les montants se distinguent. Avec des cotisations de 4,3 milliards d' euros et une collecte nette de 2,7 milliards d' euros, le mois de septembre parvient à un niveau jamais atteint. Sur les neuf premiers mois de l' année, 42,4 milliards d' euros de cotisations en UC ont été versées. C' est plus que le record obtenu sur une année pleine, en 2020, de 40,5 milliards d' euros. Les cotisations en UC représentent 38% des cotisations depuis le début de l' année contre 35% en 2020.

Avec 27,1 milliards d' euros sur les neuf premiers mois de l' année, la collecte nette en UC atteint elle aussi un niveau record.