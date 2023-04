La collecte hebdomadaire encore et toujours dominée par les fonds monétaires

- La collecte hebdomadaire des fonds monétaires reste forte. Entre le 30 mars et le 5 avril, cette catégorie a reçu 87,8 milliards de dollars (80,5 milliards d’euros) de flux nets, selon les données du Flow Show, le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d’investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research, publié ce lundi en raison de la fermeture des marchés durant le Vendredi Saint. La collecte totale des fonds monétaires sur quatre semaines dépasse les 400 milliards de dollars, précisent les auteurs. A lire aussi: La collecte hebdomadaire des fonds monétaires ralentit mais reste élevée Dans les autres classes d’actifs, les fonds obligataires ont collecté 14,1 milliards de dollars, portés par un retour des investisseurs sur les fonds d’obligations d’entreprises investment grade (+8,9 milliards) et high yield (+4,9 milliards). Les flux se sont également dirigés vers les fonds de dettes souveraines au nominal (+3,5 milliards). Les investisseurs sont principalement sortis des fonds de dettes souveraines indexées à l’inflation ( -2,1 milliards).Les fonds actions ont, eux, rendu 0,9 milliard de dollars. Les retraits ont touché les principales zones géographiques : -1,1 milliard de dollars pour les fonds d’actions japonaises, -0,9 milliard pour les fonds d’actions européens, -0,5 milliard pour les fonds d’actions émergentes, et -0,3 milliard pour les fonds d’actions américaines. Sur cette dernière zone, les flux ont été plutôt ténus, avec toutefois quelques sorties plus importantes sur les fonds de financières (-1,8 milliard de dollars) et les fonds value (-1 milliard).

Jean-Loup Thiébaut