La collecte hebdomadaire des fonds reste portée par le segment en actions américaines

L’ensemble de la gestion collective cotée, à l’exception des fonds or, a connu une belle semaine de souscriptions entre le 15 et 22 février 2024, selon le Flow show, le rapport hebdomadaire de Bank of America sur la collecte de ses fonds mondiaux. Il fait état d’une collecte de 15,2 milliards de dollars sur les fonds obligataires, quasi-équivalente à celle enregistrée sur les fonds actions et à une collecte de 2,1 milliards pour les fonds monétaires. A l'écart de cette dynamique, les fonds or décollectent quelque 0,9 milliard.

Au sein de la partie obligataire, les fonds investis sur les obligations les mieux notées ( investment grade ) ont capté un peu plus de 10 milliards de dollars, soit leur seizième semaine consécutive où les souscriptions sont supérieures aux sorties de la part des clients. C’est la plus longue période de collecte nette positive depuis octobre 2021.

Sur la partie actions, le rapport de BofA Global Research signale la plus grande collecte hebdomadaire pour les actions américaines de petites capitalisations depuis juin 2022, à un peu plus de 5 milliards de dollars. Les actions américaines dans leur ensemble portent le segment avec plus de 12 milliards. Les fonds en actions européennes continuent eux de décollecter (-0,8 milliard).

Réjane Reibaud