La collecte hebdomadaire des fonds monétaires s’approche des 70 milliards de dollars

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs internationaux ont une nouvelle fois favorisé les stratégies peu risquées. Entre le 23 février et le 1er mars, la majorité des flux de collecte s’est dirigée vers les fonds monétaires, avec +68,1 milliards de dollars (64,1 milliards d’euros) nets, selon le «Flow show», le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d’investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research. Les fonds obligataires ont également fait recette, avec +8,4 milliards de dollars de collecte, tandis que les fonds actions ont rendu 7,4 milliards de dollars.

Sur l’obligataire, la collecte s’est faite sur les stratégies de dettes d’entreprises investment grade (+7,2 milliards de dollars) et de dettes souveraines au nominal (+6,3 milliards). Les segments plus risqués ont décollecté, comme la dette d’entreprises high yield (-2,2 milliards de dollars) et la dette émergente (-1,8 milliard).

Dans le domaine des actions, la décollecte provient principalement des fonds actions américaines (-10,6 milliards de dollars), pénalisés par les retraits sur les fonds de grandes capitalisations US (-8,4 milliards de dollars). Dans le reste du monde, les flux ont été timides vers les fonds actions japonaises (+0,4 milliard) et légèrement négatifs sur celles d’Europe (-0,2 milliard). Les fonds d’actions émergentes affichent, eux, une collecte positive de 2,4 milliards de dollars.

Laurence Marchal