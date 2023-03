La collecte hebdomadaire des fonds monétaires dépasse les 110 milliards de dollars

(NEWSManagers.com) - La collecte des fonds continue de se diriger vers les stratégies les plus sécurisées. Entre le 9 et le 15 mars, les fonds monétaires ont agrégé 112,7 milliards de dollars nets (105 milliards d’euros), un niveau qui n’avait pas été observé depuis la crise du Covid-19 en avril 2020, selon le «Flow show», le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d’investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research. Et sur trois semaines, ces fonds ont collecté quasiment 200 milliards de dollars?! Dans ce contexte, les flux sur les autres classes d’actifs font pâle figure : -2,3 milliards de dollars sur les fonds obligataires, et une collecte proche de zéro pour les fonds actions. Dans l’obligataire, les retraits se sont concentrés sur les fonds de crédit, avec -4,4 milliards sur la dette d’entreprises investment grade, -3,1 milliards sur les émergentes, et -2,3 milliards sur le high yield, ainsi que sur la dette souveraine indexée à l’inflation (-0,9 milliard). Ils ont été en partie compensés par les placements dans les fonds de dettes souveraines au nominal, avec +9,8 milliards de dollars.Sur les fonds actions, la préférence des investisseurs est allée aux stratégies couvrant les Etats-Unis (+2,8 milliards de dollars), tandis que les fonds actions européennes et japonaises ont décollecté respectivement 1,4 milliard et 0,4 milliard de dollars. Dans les fonds d’actions américaines, les investisseurs ont privilégié la value (+3,5 milliards de dollars), les petites capitalisations (+2,3 milliards), et la croissance (+1,2 milliard). Ils se sont défaits en priorité des stratégies sectorielles couvrant les entreprises de l’énergie (-1,4 milliard de dollars) et des matériaux (-1,1 milliard).