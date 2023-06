La collecte hebdomadaire des fonds actions rebondit grâce à la tech américaine

- La collecte des fonds actions retrouve déjà des couleurs. Entre le 25 et le 31 mai, elle s’élève à 14,8 milliards de dollars (13,7 milliards d’euros) nets, presque exclusivement grâce aux fonds tech et de grandes capitalisations US, selon le Flow Show, l'étude hebdomadaire de Bofa Merrill Lynch sur les flux des fonds d’investissement. La semaine précédente, la collecte nette des fonds actions depuis le début d’année était pourtant retombée à zéro. Dans les autres classes d’actifs, les investisseurs ont aussi continué à alimenter les fonds monétaires, avec 11,2 milliards de dollars supplémentaires, et dans une moindre mesure les fonds obligataires, avec 1,1 milliard. A lire aussi: La collecte nette des fonds actions depuis le début de l’année est nulle Les fonds tech américains ont enregistré leur plus forte collecte hebdomadaire de l’histoire, avec +8,5 milliards de dollars, portés par les bons résultats des principaux titres du secteur, et la vague thématique liée à l’intelligence artificielle. Les auteurs du Flow Show estiment que les investisseurs se positionnent pour un potentiel rallye cet été sur ce secteur, et plus globalement sur les actions. Les fonds de grandes capitalisations américaines ont également connu une très bonne semaine, avec +9 milliards de dollars. Ces deux chiffres masquent des difficultés pour le reste des catégories de fonds d’actions américaines. Aucune autre n’a dépassé le milliard de dollars de collecte, et deux ont rendu des montants importants aux porteurs de parts : les fonds de petites capitalisations (-1,1 milliard) et les fonds value (-2,6 milliards). En agrégé, les fonds d’actions américaines ont reçu 13,3 milliards de dollars nets. Dans le reste du monde, les fonds d’actions émergentes ont reçu 4,8 milliards de dollars, tandis que les fonds d’actions européennes ont rendu 1,8 milliard, et ceux d’actions japonaises 0,7 milliard.Dans l’obligataire, les flux positifs se concentrent dans deux univers : les fonds de titres d’entreprises investment grade (+2,3 milliards de dollars) et les fonds de dettes souveraines au nominal (+3 milliards). Les investisseurs se sont allégés des autres catégories obligataires : -0,7 milliard dans les fonds de titres d’entreprises à haut rendement, -1 milliard dans les fonds émergents et les fonds de dettes souveraines indexées à l’inflation, -0,4 milliard dans les fonds de dettes bancaires.

Jean-Loup Thiébaut