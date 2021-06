La collecte hebdomadaire a été favorable aux fonds value

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs internationaux sont à la recherche de bonnes affaires. Selon les données du " Flow Show" , le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research, les principaux gagnants de la semaine (27 mai-2 juin) sont les stratégies value, pariant sur les actions décotées par rapport à leurs valeurs théoriques. Pour les auteurs du rapport, les investisseurs, qui anticipaient jusqu' ici une période d' inflation, seraient désormais en train de préparer leurs portefeuilles à un risque de stagflation, un mélange de stagnation de la croissance couplé à de l'inflation. En dehors de ces prises de positions, l' attentisme est de mise avec une collecte importante sur les fonds monétaires et d' obligations d' entreprises investment grade, les entreprises les mieux notées.

Les flux vers les fonds actions se sont élevés cette semaine à 14,7 milliards de dollars (12,1 milliards d' euros), partagés entre 9,5 milliards sur les fonds indiciels cotés, et 5,2 milliards sur les fonds gérés de façon active. La majeure partie de l' argent frais s' est donc dirigée vers la gestion value (+3,2 milliards) et les secteurs décotés. Les fonds de financières ont ainsi reçu 2,8 milliards de dollars, suivis par ceux couvrant les entreprises de matériaux (+1,8 milliard) et de l' énergie (+0,9 milliard). A l' inverse, les fonds tech ont rendu 1,6 milliard de dollars à leurs porteurs de parts, un niveau inégalé depuis fin 2018. Le style de gestion croissance et les fonds de grandes capitalisations ont également connu une semaine négative, avec respectivement -3,9 milliards et -1,5 milliard de dollars de collecte. Sous le prisme géographique, les niveaux de collecte sont modérés mais positifs, avec +2,3 milliards pour l' Europe, +1,4 milliard pour le Japon, +1,2 milliard pour les Etats-Unis, et +0,7 milliard pour les émergents.

Les fonds obligataires ont, eux, attirés 11,8 milliards de dollars, principalement dans les fonds d' obligations d' entreprises de la catégorie investment grade (+5,3 milliards). Les fonds d' obligations souveraines indexées à l' inflation sont l' autre segment ayant enregistré une bonne semaine, avec 1,9 milliard de dollars de souscriptions nettes. Le reste des sous-catégories de fonds obligataires ont tous enregistré des collectes positives mais relativement faibles. Sur le monétaire, les fonds ont collecté 16,7 milliards de dollars.