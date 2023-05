La collecte des fonds suédois bondit en avril

- Les fonds ouverts commercialisés en Suède ont enregistré une collecte nette de 13,1 milliards de couronnes suédoises en avril, soit 1,1 milliard d’euros, selon les dernières statistiques de l’association locale des fonds, Fondbolagens Förening. Il s’agit de la plus forte collecte depuis le début de l’année, après 4,1 milliards de couronnes en mars. Depuis janvier, les fonds ont drainé près de 30 milliards de couronnes, soit 2,7 milliards d’euros.La collecte d’avril a encore été tirée par les fonds actions, qui ont levé 12,1 milliards de couronnes, notamment les fonds actions suédoises et actions monde. Sur les quatre premiers mois de l’année, ils ont attiré 42,9 milliards de couronnes.Les fonds obligataires ont affiché une collecte de 2,8 milliards de couronnes, tandis que les fonds monétaires ont vu sortir 1,7 milliard de couronnes. Les autres catégories de fonds sont quasiment à zéro.« En avril, les épargnants se sont montrés plus optimistes à l'égard du marché boursier qu’en mars. Alors que les fonds d’actions et les fonds obligataires enregistrent des entrées de capitaux pour le sixième mois consécutif, les fonds monétaires, moins risqués, enregistrent à nouveau des sorties de capitaux au cours du mois. Je pense que la hausse rapide des taux d’intérêt sur les comptes d'épargne ordinaires est devenue une option pratique pour de nombreux épargnants », commente Philip Scholtzé, économiste de l’association suédoise des fonds d’investissement.A fin avril, les encours des fonds s’établissaient à 6.416 milliards de couronnes, soit 573 milliards d’euros, en hausse de 75 milliards.

Laurence Marchal