La chute des titres du Trésor américain met à l'épreuve la capacité de Washington à supporter des coûts d'emprunt plus élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La flambée des taux américains inquiète l'administration Trump

* Les investisseurs craignent que le taux des obligations à 10 ans n'atteigne 5 %

* Le Trésor américain et la Fed disposent d'options limitées pour plafonner les rendements

* M. Bessent, du Trésor, affirme que la hausse des rendements est temporaire

(Réécriture des paragraphes 1 à 4 pour refléter les derniers développements dans les négociations avec l'Iran) par Gertrude Chavez-Dreyfuss et Nandita Bose

La détermination du président Donald Trump vis-à-vis de l'Iran est mise à l'épreuve par une force qui échappe largement à son contrôle: le marché obligataire. Alors que les rendements ont grimpé en flèche la semaine dernière, un responsable de la Maison Blanche a déclaré que le personnel était très inquiet au sujet des prix de l'essence et de l'orientation du marché obligataire, les prix du carburant étant actuellement la principale source d'inquiétude. Des rendements plus élevés se traduisent par des coûts d'emprunt plus élevés pour les entreprises et les consommateurs, tandis que la hausse des prix du pétrole fait grimper les anticipations d'inflation. Cette combinaison peut causer des maux de tête à l'administration alors qu'elle se prépare pour les élections de mi-mandat en novembre.

“Les marchés lui causent des soucis, et il doit trouver comment s'en sortir — ce qui n'est pas si facile”, a déclaré Greg Faranello, responsable de la stratégie sur les taux américains chez AmeriVet Securities à New York. “Nous sommes déjà à des niveaux qui finiront par se répercuter sur les taux hypothécaires, et cela va se répercuter sur le marché immobilier.” Samedi, Trump a déclaré que Washington et l'Iran avaient progressé vers un accord de paix dans cette guerre qui dure depuis trois mois, bien que dimanche, il ait souligné qu’il n’y avait pas d’urgence à conclure un accord, tempérant ainsi les espoirs d’une percée imminente.

LES MARCHÉS SE CONCENTRENT SUR LES COMMENTAIRES DE TRUMP CONCERNANT L'IRAN

“Je pense que si l'administration s'inquiète de la hausse des rendements, elle peut essayer de désamorcer la situation en tenant des propos plus modérés”, a déclaré Shawn Snyder, stratège économique chez Potomac Fund Management à Bethesda, dans le Maryland. Il a ajouté que les prix du marché réagissaient aux commentaires de Trump concernant une résolution de la guerre.

Au cours des derniers jours et des dernières semaines, les investisseurs en bons du Trésor américain se sont concentrés sur la difficulté d’un accord et les conséquences à long terme de la guerre, faisant grimper les rendements bien au-delà de 4,5 % sur l’obligation de référence à 10 ans. Dans le même temps, les responsables de la Réserve fédérale, soucieux de juguler l’inflation, ont discuté de la possibilité de relever les taux d’intérêt plutôt que de les baisser, comme l’a demandé M. Trump. Et certains républicains au Congrès s’inquiètent de plus en plus de certains appels de M. Trump en faveur de dépenses avant les élections de mi-mandat, qui détermineront s’ils conserveront leur faible majorité à la Chambre des représentants et au Sénat.

La hausse des rendements des bons du Trésor se répercute directement sur les coûts d'emprunt dans l'ensemble de l'économie, notamment les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les prêts aux entreprises, et peut entraîner des problèmes de stabilité financière. Les investisseurs obligataires ont déclaré que l'administration devrait y prêter attention.

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et la Maison Blanche ont tous deux laissé entendre que la hausse des rendements serait temporaire. Mercredi, les rendements des bons du Trésor américain ont partiellement corrigé leur forte hausse, après que Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran en étaient à leur phase finale. Plus tôt dans la semaine, le rendement à 10 ans a atteint 4,69 %, son plus haut niveau depuis janvier 2025. Il a bondi de plus de 50 points de base depuis le début, le 28 février, de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, et s'établissait en dernier lieu à 4,56 %. La réaction du marché aux derniers progrès en matière de paix reste à voir.

Une hausse soutenue des coûts d'emprunt pourrait refroidir la demande immobilière, peser sur les dépenses de consommation et, dans le pire des cas, faire basculer l'économie vers la récession. Ce risque pourrait s'avérer particulièrement important à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis.

“L'accessibilité financière est un mot à la mode à Washington, et pour cause, car elle touche vraiment un grand nombre de ménages et les taux d'intérêt en sont en grande partie le moteur”, a déclaré John Kerschner, responsable mondial des produits titrisés chez Janus Henderson à Denver. Toutefois, si un accord de paix est finalement conclu, les effets pourraient être passagers. Cette semaine, M. Bessent a déclaré que la hausse des rendements, en particulier sur la partie longue de la courbe, était due au choc énergétique lié à la guerre en Iran, qui s’avérera temporaire .

La Maison Blanche a également déclaré que toute perturbation serait probablement de courte durée.

“Le président Trump a toujours été clair sur le caractère temporaire des perturbations du marché résultant de l’opération Epic Fury”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Kush Desai, dans un communiqué.

Il a ajouté que l'administration restait concentrée sur “le programme à long terme de Trump visant à accélérer la croissance économique, à réduire les formalités administratives et à lutter contre la fraude dans les dépenses publiques afin de rétablir la santé budgétaire des États-Unis”.

DES OPTIONS LIMITÉES

Le marché obligataire est depuis longtemps une force politique puissante capable d’influencer la politique à Washington, qui doit maintenir la confiance des investisseurs pour financer la dette publique. Lorsque les investisseurs perdent confiance, la hausse des coûts d’emprunt peut mettre les dirigeants sous pression. James Carville, conseiller de l’ancien président Bill Clinton, avait déclaré au Wall Street Journal au début des années 1990 qu’il souhaitait se réincarner en tant que marché obligataire , car “on peut intimider tout le monde”.

Les acteurs du marché ont averti que la capacité et la volonté de Washington à réagir pourraient être limitées, même si les rendements grimpent jusqu’à un seuil critique qu’ils identifient à 5 %, en particulier lorsque les taux sont tirés par une forte croissance et une inflation persistante plutôt que par des inquiétudes liées au crédit.

Une intervention trop agressive dans ce contexte risquerait de nuire à la crédibilité en matière d’inflation et pourrait exacerber les pressions poussant les rendements à la hausse.

Sam Lynton-Brown, responsable de la stratégie macroéconomique mondiale chez BNP Paribas à Londres, a déclaré que cette hausse était moins due aux craintes liées à l’endettement public qu’à une inflation tenace, à une forte croissance économique et à des prix élevés de l’énergie liés aux tensions géopolitiques.

Lorsque les rendements augmentent en raison de la vigueur de l'économie, les marchés et les décideurs politiques sont moins enclins à les considérer comme un problème, a-t-il noté. En effet, les marchés actions et obligataires ont jusqu'à présent absorbé la hausse des taux sans montrer de signes de tension.

“Les rendements sont élevés, mais jusqu'à présent, les actions et le crédit s'en accommodent bien”, a déclaré M. Lynton-Brown.