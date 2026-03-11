La chute des prix incite les acheteurs américains à se tourner vers les véhicules électriques d'occasion

La forte dépréciation et l'amélioration de la fiabilité attirent de plus en plus d'Américains vers les véhicules électriques d'occasion, transformant le marché de l'occasion en un point d'entrée clé pour les acheteurs écartés des VE neufs à mesure que les incitations fédérales s'estompent.

La baisse des prix de revente, qui s'explique également par les progrès rapides de la technologie des batteries, de l'autonomie et des logiciels, a rapproché le coût de nombreux VE d'occasion de celui de véhicules à essence comparables, tandis que les mises à jour automatiques et le développement du réseau de recharge apaisent les craintes que suscitait auparavant la possession d'un véhicule.

L'abandon des mesures incitatives qui alimentaient autrefois les achats de VE , associé à la hausse des prix des véhicules , les aide également à se tailler une part plus importante du marché américain des voitures d'occasion, qui pèse environ 800 milliards de dollars.

Les ventes de VE d'occasion aux États-Unis ont atteint 31 503 unités en janvier, soit une hausse d'environ 21 % par rapport à l'année précédente, selon Cox Automotive. En 2025, les ventes de VE d'occasion ont totalisé 378 140 véhicules, soit environ 35 % de plus que l'année précédente, selon CarEdge.

Comme les véhicules de luxe à essence, les voitures électriques se déprécient rapidement , car les progrès rapides des caractéristiques offertes permettent aux nouveaux modèles de dépasser les véhicules de quelques années seulement.

"Nous constatons que les prix des véhicules électriques d'occasion se normalisent et ouvrent la catégorie à un plus grand nombre d'acheteurs", a déclaré un porte-parole de Carvana.

Cela a contribué à réduire l'écart de prix entre les véhicules électriques et les véhicules à essence sur le marché de l'occasion. La prime pour les VE d'occasion par rapport aux véhicules à essence comparables s'est réduite à 1 376 $ en janvier, contre 2 591 $ en décembre, selon Cox Automotive, une société de recherche industrielle.

"Les VE d'occasion peuvent constituer un point d'entrée plus accessible pour les clients qui sont intéressés par les véhicules électriques mais qui ne sont peut-être pas prêts à acheter un véhicule neuf", a déclaré Wess Dunn, vice-président senior de CarMax.

Les analystes s'attendent également à ce que le marché des VE d'occasion continue à se développer à mesure que de plus en plus de véhicules arrivent en fin de leasing et que les reprises augmentent, augmentant ainsi les stocks et offrant aux acheteurs un plus large éventail d'options à moindre coût.

Les VE représentent près de la moitié des dix premiers modèles loués sur le marché général, selon les analystes.

Le leasing protège les conducteurs de la forte dépréciation qui peut frapper les VE, car la technologie des batteries s'améliore rapidement, rendant les nouveaux modèles plus performants que les véhicules de quelques années, a déclaré Sam Fiorani, vice-président pour les prévisions mondiales sur les véhicules chez AutoForecast Solutions.

Tesla TSLA.O domine le marché des VE d'occasion, les Model 3 et Model Y figurant parmi les véhicules les plus répandus et les plus recherchés.

Les baisses de prix répétées de l'entreprise sur les nouveaux modèles et la vente à grande échelle de Teslas par la société de location de voitures Hertz HTZ.O ces dernières années ont stimulé l'offre de VE d'occasion abordables et les ont rendus plus accessibles aux consommateurs.

Les préoccupations qui ralentissaient autrefois l'adoption des VE, notamment la durabilité des batteries et l'accès au réseau de recharge, se sont atténuées à mesure que la technologie s'améliore et que les réseaux de recharge s'étendent.

"Les VE modernes devraient voir leurs batteries survivre pendant toute la durée de vie du véhicule", a déclaré M. Fiorani, ajoutant qu'une certaine dégradation au fil du temps est comparable à la perte progressive de performance observée dans les véhicules à essence vieillissants.

Par ailleurs, le nombre de jours d'approvisionnement, qui mesure la durée d'immobilisation des véhicules chez les concessionnaires, a été plus faible pour les VE d'occasion que pour les voitures à essence au cours des dix derniers mois.

Les acheteurs ont également été attirés par le fait qu'ils ont moins de kilomètres au compteur et que les VE ne nécessitent qu'un minimum d'entretien, ce qui en fait des options pratiques pour la conduite de tous les jours.

"La plupart des conducteurs de VE se contentent d'ajouter du liquide lave-glace et de vérifier leurs pneus", a déclaré Justin Fischer, analyste chez CarEdge, ajoutant que les VE évitent généralement les dépenses de routine telles que les vidanges et les réparations du moteur.