La chute des marchés obligataires mondiaux s'accentue alors que les craintes inflationnistes alimentent les anticipations de hausse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les rendements des bons du Trésor américain atteignent leur plus haut niveau depuis un an; ceux des obligations d'État japonaises (JGB) battent des records

* La recrudescence des tensions au Moyen-Orient continue d'inquiéter les investisseurs quant à l'inflation et aux risques pesant sur la croissance

* Le Japon devrait émettre de nouvelles obligations pour faire face aux conséquences de la guerre en Iran

* Les investisseurs misent de plus en plus sur des hausses de taux à l'échelle mondiale

(Mise à jour des cours) par Rae Wee

Les obligations, de Tokyo à New York, ont prolongé leurs pertes lundi, la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en cours au Moyen-Orient ayant attisé les craintes inflationnistes et incité les investisseurs à miser sur des hausses de taux de la part des banques centrales mondiales.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR , qui évoluent à l'inverse des prix, ont bondi à leur plus haut niveau depuis février 2025, à 4,631%, après avoir grimpé de plus de 20 points de base la semaine dernière.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans

US2YT=RR , qui est le plus sensible à l'inflation et aux anticipations de taux, a atteint son plus haut niveau en 14 mois à 4,102%, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans US30YT=RR a atteint son plus haut niveau en un an à 5,159%.

La hausse des rendements a soutenu le dollar américain et a jeté une ombre sur les marchés boursiers, qui avaient bondi ces dernières semaines grâce à l'engouement pour l'IA.

MKTS/GLOB FRX/

La vague de ventes d'obligations a fait suite à la hausse des prix du pétrole lundi, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 s'établissant à 111 dollars le baril, alors que les efforts visant à mettre fin à la guerre en Iran semblaient être au point mort après une frappe de drone contre une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis.

Plus de deux mois après le début de la guerre au Moyen-Orient, les investisseurs commencent à s'inquiéter des répercussions économiques du conflit alors que les pressions inflationnistes s'intensifient, et de ce que cela signifierait pour les perspectives mondiales en matière de taux d'intérêt.

“Le scénario d’une hausse des taux “plus élevée pendant plus longtemps” refait surface, même si des hausses de taux réelles ne constituent toujours pas le scénario de base”, a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

LES RENDEMENTS DES OBLIGATIONS JAPONAISES ATTEIGNENT UN NIVEAU RECORD

La vague de ventes de lundi a été alimentée par l'annonce selon laquelle le gouvernement japonais devrait émettre de nouvelles obligations d'État afin de financer un budget supplémentaire prévu pour amortir le choc économique de la guerre, ce qui aggraverait encore les finances publiques déjà sous pression.

Les rendements des obligations d'État japonaises à 30 ans (JGB) ont bondi de plus de 10 points de base pour atteindre un niveau record de 4,200% JP30YTN=JBTC , tandis que le rendement à 10 ans JP10YTN=JBTC a atteint son plus haut niveau depuis octobre 1996, à 2,800%.

Eugene Leow, stratège senior en taux chez DBS, a déclaré que l'annonce d'un budget supplémentaire allait aggraver les inquiétudes actuelles sur le marché obligataire.

“Le sentiment était déjà morose à l'approche de la clôture de la semaine dernière. Les dépenses budgétaires supplémentaires du Japon ont sans aucun doute aggravé la situation”, a déclaré Eugene Leow.

“On assiste à une réévaluation progressive des courbes de rendement dans la région, les investisseurs étant aux prises avec des craintes inflationnistes.”

Selon l'outil CME FedWatch, les marchés anticipent désormais une probabilité de plus de 50% que la Réserve fédérale relève ses taux d'ici décembre afin de lutter contre la hausse de l'inflation.

La Banque centrale européenne devrait relever ses taux dès le mois prochain 0#EURIRPR et la Banque d'Angleterre devrait le faire environ deux fois cette année 0#GBPIRPR .

En Europe, les contrats à terme sur les Bunds allemands

FGBLc1 et les OAT françaises FOATc1 ont reculé respectivement d'environ 0,4% et 0,45%.

LES PRESSIONS INFLATIONNISTES SE CONFIRMENT

La déroute de lundi fait suite à une forte vague de ventes de la semaine dernière, les investisseurs ayant été effrayés par une série récente de chiffres d'inflation plus élevés que prévu à l'échelle mondiale, en particulier aux États-Unis.

“Le fait que nous voyions désormais des données venir étayer les craintes inflationnistes qui pèsent sur le marché depuis le début du conflit au Moyen-Orient est, je pense, déterminant”, a déclaré Nick Twidale, analyste en chef des marchés chez ATFX Global.

Les données de la semaine dernière ont montré que les prix à la consommation et les prix à la production aux États-Unis avaient bondi en avril, avec des chiffres similaires observés en Chine , en Allemagne et au Japon .

Une grande attention avait également été accordée au sommet de deux jours entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping la semaine dernière, où les espoirs des investisseurs d'une percée dans la guerre au Moyen-Orient ont été déçus.

“La rencontre entre Trump et Xi... n'ayant guère contribué à raviver l'espoir d'une action coordonnée entre les États-Unis et la Chine pour faire pression sur l'Iran afin qu'il rouvre le détroit d'Ormuz, la combinaison d'un choc persistant de l'offre de pétrole, de taux d'inflation en hausse et d'une demande toujours résiliente a conduit à une hausse des taux d'intérêt”, ont déclaré les analystes de Barclays.

Bien que la chute des obligations ait été mondiale, bon nombre des facteurs à l'origine de ce mouvement étaient, au moins en partie, de nature locale.

Les rendements des gilts britanniques ont bondi la semaine dernière , atteignant leur plus haut niveau depuis des décennies, alors que la pression s'intensifie sur le Premier ministre Keir Starmer pour qu'il démissionne en raison des lourdes pertes subies par son Parti travailliste lors des élections locales, et que des challengers émergent.