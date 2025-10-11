La chute de Wall Street suscite des inquiétudes quant au ralentissement du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les derniers mouvements de Trump, changements de prix après la cloche)

Les menaces de droits de douane de Trump à l'encontre de la Chine inquiètent les marchés

Le président américain menace d'imposer des droits de douane de 100 % sur les marchandises en provenance de Chine à partir du 1er novembre

Le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent leurs plus fortes baisses depuis le 10 avril

L'enthousiasme pour l'IA est toujours considéré par certains comme le principal moteur du marché

par Chibuike Oguh

Les inquiétudes des investisseurs, craignant que le rallye boursier record de Wall Street ne s'évanouisse bientôt, ont pesé lourd vendredi, après que les droits de douane sont réapparus comme un risque pour le marché. Les marchés boursiers américains, qui venaient d'atteindre des records en milieu de semaine, ont fait volte-face au cours de la séance après que le président Donald Trump a réitéré ses menaces d'augmenter les droits de douane contre la Chine. Les investisseurs craignaient qu'un éventuel conflit commercial entre les deux plus grandes économies du monde ne marque la fin de la hausse record des actions américaines.

Donald Trump, qui devait rencontrer le président chinois Xi Jinping dans environ trois semaines en Corée du Sud, s'est demandé s'il y avait une raison de tenir cette réunion et s'est plaint sur les médias sociaux de ce qu'il a appelé les plans de la Chine visant à prendre l'économie mondiale en otage après qu'elle a considérablement élargi ses contrôles sur les exportations de terres rares jeudi.

Vendredi en fin de journée, après la clôture de la séance officielle de Wall Street, Donald Trump a annoncé qu'il imposerait des droits de douanesupplémentaires de 100 % sur les importations en provenance de Chine à compter du 1er novembre, ainsi que des contrôles à l'exportation sur les logiciels essentiels fabriqués aux États-Unis. Le président républicain a déclaré qu'il n' avait pas annulé la réunion avec Xi, mais ses menaces tarifaires ont fait chuter les actions des poids lourds du marché.

Nvidia NVDA.O , Tesla TSLA.O , Amazon.com AMZN.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont tous chuté de plus de 2 % après la cloche.

LES DISCUSSIONS SUR LES DROITS DE DOUANE FONT BAISSER LE MARCHÉ

Au cours de la séance régulière, les actions de Wall Street s'étaient déjà fortement dépréciées. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a clôturé en baisse de 1,90 %, tandis que le S&P 500 .SPX a terminé en baisse de 2,71 % et que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 3,56 % sur la journée.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur plus forte baisse en un jour depuis le 10 avril.

Ce repli fait craindre que les valorisations élevées des marchés boursiers, favorisées par l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle, n'entraînent un repli important. Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets jeudi et sont en hausse d'environ 11 % et 15 %, respectivement, en 2025. Le Dow Jones a gagné environ 7 % depuis le début de l'année. Les valorisations élevées ont ravivé les souvenirs de la bulle Internet de la fin des années 1990 , qui a éclaté en 2000.

Le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, dans une interview accordée à la BBC mercredi, a mis en garde contre le risque accru d'une correction importante à Wall Street dans les six mois à deux ans à venir.

"Les actions étant fortement valorisées, ce repli est un signe de nervosité", a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management. "Tout est évalué à la perfection, donc l'incertitude augmente la nervosité du marché. Tout cela ajoute de l'incertitude à la croissance économique"

En avril, l'annonce par Donald Trump de ce qu'il a appelé les droits de douane du jour de la libération a stupéfié les marchés et fait fuir les investisseurs, faisant perdre aux entreprises du S&P 500 une valeur de marché combinée de 2 400 milliards de dollars.

Toutefois, certains investisseurs estiment que les dernières tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine ne devraient pas modifier de manière significative la trajectoire du marché, l'IA restant le facteur déterminant.

"Il s'agit sans aucun doute d'un problème important, qui pourrait justifier un repli, mais je ne pense pas qu'il fasse dérailler le thème de l'IA qui a été le moteur du marché", a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management.