La Chine suspend les importations de bœuf provenant d'une filiale de JBS au Brésil, rapporte Globo Rural

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La Chine a suspendu les importations de bœuf provenant d'une usine appartenant à JBS

JBS.N , le plus grand transformateur de viande au monde, située dans la ville de Vilhena, au nord du Brésil, a rapporté vendredi le média brésilien Globo Rural.

* Cette suspension fait suite à la détection de progestérone, une hormone de croissance, dans des cargaisons expédiées par l'usine de la société brésilienne vers la Chine, a indiqué Globo Rural, citant une source.

* L'Administration générale des douanes chinoise (GACC) a informé les autorités brésiliennes de cette décision mardi, a ajouté Globo Rural.

* JBS et le ministère brésilien de l'Agriculture n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

* Cela fait de l'usine de Vilhena la cinquième usine de viande bovine brésilienne, et la deuxième de JBS, actuellement suspendue de ses exportations vers la Chine, selon Globo Rural.