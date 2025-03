La Chine se fixe un objectif de croissance "ambitieux" de 5%

(AOF) - Le " Rapport de Travail du Gouvernement " publié par l'exécutif chinois ce 5 mars à l'ouverture de l'Assemblée nationale populaire connue sous le nom de "Deux Sessions" fixe un objectif de croissance économique d'environ 5 % en 2025. La Chine voudrait créer 12 millions de nouveaux emplois "urbains" et parvenir à une inflation de 2% avec un déficit budgétaire de quelque 4%. "Atteindre l'objectif ambitieux d'une croissance ‘d'environ 5 %' sera un défi ", estime Commerzbank. Le gouvernement a promis des dépenses plus importantes, mais il n'est pas certain que cela suffise".

La Chambre de commerce européenne en Chine salue par la voix de son président Jens Ekelund "l'intention annoncée de relever les défis structurels, tels que la réduction de la dette publique et le redressement du marché immobilier", comme "des signes positifs ". L'organisation des entreprises européennes actives en Chine estime cependant que " la tâche la plus importante ", sera " de s'attaquer efficacement à la faible demande intérieure et à la déflation des prix à la production afin que la Chine stabilise son économie et passe à un modèle de croissance plus durable ".

La Chambre relève que le document "met fortement l'accent sur les exportations, notant que leur importance en tant que moteur de croissance a augmenté au cours de l'année écoulée". Elle estime que cela "pourrait devenir une source de tension accrue", car la croissance des exportations de la Chine "a contribué aux déséquilibres commerciaux qu'elle connaît avec nombre de ses principaux partenaires", ce qui "a conduit nombre d'entre eux à prendre des mesures pour tenter d'instaurer une relation commerciale plus équilibrée".

Elle juge qu'"une forte augmentation des importations" en provenance de ces partenaires pourrait "contribuer à désamorcer cette situation".