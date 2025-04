La Chine riposte avec une taxe de 125% sur les produits américains, les Bourses en repli

(AOF) - La guerre commerciale ne s'estompe pas entre les Etats-Unis et la Chine. Pékin a pris la décision d'augmenter les droits de douane de 125% sur tous les produits américains à compter du 12 avril selon le ministère des finances chinois. " L'imposition par les États-Unis de droits de douane anormalement élevés à la Chine constitue une violation grave des règles du commerce international, des lois économiques fondamentales et du bon sens. Il s'agit d'une pratique totalement unilatérale d'intimidation et de coercition ", a annoncé le ministère dans un communiqué.

Les Bourses européennes ont basculé dans le rouge en cours de matinée. Le CAC 40 perd désormais 0,45% à 7094,28 points.

Donald Trump a surpris tout le monde en annonçant mercredi soir une pause de 90 jours sur les droits de douane réciproques, à l'exception de la Chine. Les droits de douane sur les produits chinois ont même été portés à 145%, a précisé hier la Maison Blanche, et non 125% comme indiqué par le chef d'état américain.