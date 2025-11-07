 Aller au contenu principal
La Chine rétablit les licences de soja pour les entreprises américaines et met fin à l'interdiction des grumes
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte et mise en contexte de l'ensemble du texte)

La Chine rétablira les licences d'importation de soja pour trois entreprises américaines et lèvera sa suspension sur les importations de grumes américainesà partir du 10 novembre, a déclaré vendredi son autorité douanière , un autre signe d'apaisement des tensions commerciales entre les deux pays. Les suspensions delicences pour la coopérative agricole CHS CHSCP.O , l'exportateur mondial de céréales Louis Dreyfus Company Grains Merchandising et l'opérateur de terminal d'exportation de céréales EGT ont été imposées en mars dans un contexte d'escalade des frictions commerciales .

L'arrêt des importations de grumes américaines était une mesure de rétorsion après l'ordre du président américain Donald Trump, le 1er mars, d' enquêter sur les importations de bois d'œuvre .

Le sentiment des investisseurs s'est amélioré après que Donald Trump a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping en Corée du Sud, réduisant ainsi les craintes que les deux plus grandes économies du monde n'abandonnent leurs efforts pour résoudre leurs différends commerciaux.

À la suite de cette rencontre, Pékin a levé les droits de douane sur certains produits agricoles américains qu'elle avait imposés en mars et a entamé de modestes achats de produits agricoles américains, dont deux cargaisons de blé américain.

Le négociant en céréales COFCO a également réservé trois cargaisons de soja américain avant la rencontre des dirigeants.

Toutefois, les négociants restent prudents, car les droits de douane de 10 % sur toutes les importations américaines - y compris les produits agricoles - restent en vigueur, ce qui limite les espoirs d'une reprise plus large des flux commerciaux.

