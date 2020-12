Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine pose un engin sur la Lune pour récolter des échantillons Reuters • 01/12/2020 à 16:44









PEKIN, 1er décembre (Reuters) - La Chine est parvenue mardi à poser un engin sur la surface de la Lune, un premier succès pour une mission d'exploration spatiale qui vise à ramener sur Terre des échantillons de la surface lunaire, ont rapporté les médias officiels. La Chine avait lancé le 24 novembre la mission Chang'e à bord d'une fusée Longue Marche tirée depuis le centre spatial de Wenchang, dans le sud du pays. Cette mission, dont le nom est celui de la déesse chinoise de la Lune, a pour objectif de permettre d'étudier la composition du seul satellite naturel de la Terre pour tenter d'en préciser les origines. L'engin robotisé posé mardi sur la surface de la Lune doit maintenant prélever des échantillons de poussière et de cailloux grâce à un bras télescopique, qu'un module de remontée doit acheminer vers le module principal pour les transférer dans une capsule appelée à revenir sur Terre, en Mongolie intérieure. Si toutes les étapes de la mission réussissent, la Chine sera le troisième pays à récolter des échantillons lunaires après les Etats-Unis et l'Union soviétique dans les années 1960 et 1970. (Ryan Woo, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.