La Chine n'oblige pas les entreprises technologiques à refuser les investissements étrangers, affirme la NDRC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions sur les informations concernant la NDRC et les mesures prises par l'autorité de régulation à l'encontre de Manus)

Le puissant organisme de planification économique chinois a déclaré vendredi que le gouvernement n'avait jamais exigé des entreprises technologiques chinoises qu'elles rejettent les investissements étrangers, en réponse à une question des médias visant à savoir si Pékin prévoyait de demander aux entreprises chinoises de refuser les investissements provenant de capitaux américains.

Le mois dernier, Bloomberg News a rapportéque la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC)et d'autres régulateurs avaient donné pour instruction à plusieurs entreprises technologiques privées de rejeter les investissements américains lors de levées de fonds, à moins d'une autorisation explicite, citant des sources proches du dossier.

META.O Le démenti de l'organisme de planification d'État intervient alors qu'il cherche à gérer les retombées d'une décision prise le mois dernier d'ordonner au géant américain de la technologie Meta d'annuler son acquisition de la start-up chinoise d'intelligence artificielle Manus, ce qui a semé la panique parmi les start-ups et la communauté des entreprises étrangères.