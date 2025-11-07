La Chine met fin à la suspension des importations de grumes américaines et de soja de trois entreprises américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine rétablira l'éligibilité de trois entreprises américaines à l'exportation de soja vers la Chine et supprimera la suspension des importations de grumes en provenance des Etats-Unis, à compter du 10 novembre, a déclaré l'administration des douanes vendredi.

Les trois entreprises américaines sont la coopérative agricole CHS CHSCP.O , l'exportateur mondial de céréales Louis Dreyfus Company Grains Merchandising et l'opérateur de terminal d'exportation de céréales EGT, selon les déclarations des douanes.

Les suspensions sont entrées en vigueur en mars lors de l'escalade de la guerre commerciale entre les deux pays.