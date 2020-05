Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine menace à son tour les USA de représailles sur Hong Kong Reuters • 25/05/2020 à 10:43









PEKIN, 25 mai (Reuters) - La Chine a menacé lundi les Etats-Unis de représailles après les menaces de sanctions américaines en raison d'un projet chinois de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Lors d'un point presse, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la Chine prendrait des contre-mesures si les Etats-Unis persistaient à porter atteinte à ses intérêts à Hong Kong. Selon lui, les Etats-Unis tentent de nuire à la sécurité nationale de la Chine. Il a ajouté que Pékin avait déposé un recours auprès de l'administration américaine contre les propos tenus la veille par le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Robert O'Brien. Ce dernier a déclaré dimanche que la nouvelle législation proposée par la Chine pourrait conduire à des sanctions américaines et menacer le statut de centre financier de Hong Kong. (Gabriel Crossley; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

