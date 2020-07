Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Chine envisage des représailles contre Nokia et Ericsson si l'UE interdit Huawei, selon le WSJ Reuters • 20/07/2020 à 20:09









20 juillet (Reuters) - La Chine envisage de prendre des mesures de rétorsion à l'égard des équipementiers Nokia NOKI.UL et Ericsson ERICb.ST si l'Union européenne suit les États-Unis et la Grande-Bretagne dans leur décision de bannir le Chinois Huawei HWT.UL du déploiement de la cinquième génération de téléphonie mobile (5G), a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le gouvernement britannique a annoncé la semaine dernière que les équipements de Huawei, le numéro un mondial des équipements de réseaux de télécommunications, seront exclus de son réseau 5G d'ici 2027, s'attirant la colère de la Chine. La décision du gouvernement de Boris Johnson place le Suédois Ericsson et le Finlandais Nokia parmi les bénéficiaires immédiats de la campagne contre Huawei, menée au départ par les Etats-Unis qui accusent la compagnie chinoise d'espionner pour le compte de Pékin. Selon le quotidien financier, le ministère chinois du commerce envisage d'instaurer des contrôles à l'export pour empêcher Nokia et Ericsson d'expédier vers d'autres pays les produits qu'ils produisent en Chine. L'UE n'a jusqu'à présent demandé l'interdiction de Huawei, mais a élaboré une "boîte à outils" avec les conditions de sécurité pour le déploiement de la 5G dans les États membres, notamment en ce qui concerne les fournisseurs considérés comme à haut risque. Nokia et Ericsson n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour faire un commentaire. (Supantha Mukherjee, version française Diana Mandiá)

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +5.93% ERICSSON-B XETRA +5.56%