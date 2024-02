La Chine dope la collecte sur les fonds actions

Avec 17,6 milliards de dollars, les fonds actions ont signé la meilleure collecte mondiale de la semaine au 24 janvier 2024, selon le flow show de BofA Global Research réalisé grâce aux données d’EPFR.

Ces flux ont principalement profité aux fonds d’actions émergentes, qui ont drainé un montant record de 12,1 milliards de dollars, grâce à l’intérêt pour les actions chinoises. Les fonds actions chinoises ont attiré 11,9 milliards de dollars, soit la plus forte collecte depuis juillet 2015 et la deuxième plus forte collecte jamais enregistrée, souligne BofA.

Les fonds actions américaines ont de leur côté renoué avec la collecte, à hauteur de 5,3 milliards de dollars, principalement sur les grandes capitalisations (3,9 milliards de dollars) et la value (2,9 milliards de dollars). Les fonds actions japonaises attirent 500 millions de dollars. En revanche, les fonds actions européennes restent dans le rouge, avec 1,9 milliard de dollars de rachats.

En termes sectoriels, les fonds tech ont réuni 2,8 milliards de dollars, soit la plus forte collecte depuis août 2023.

A noter que les flux sur les fonds actions ont été uniquement captés par les ETF (27,8 milliards de dollars, contre 10,1 milliards de dollars de décollecte sur les fonds).

Les fonds obligataires n’ont pas démérité sur la semaine, attirant 14,2 milliards de dollars. Les investisseurs se sont surtout portés sur les fonds investment grade , lesquels ont levé 8,3 milliards de dollars. Les fonds d’obligations gouvernementales ont drainé 4,9 milliards de dollars. En revanche, les fonds dette émergentes voient sortir 900 millions de dollars.

Les fonds monétaires ont malgré tout continué à collecter, avec 7,4 milliards de dollars, tandis que les fonds métaux précieux ont retrouvé des niveaux positifs, avec 400 millions de dollars.

Laurence Marchal