La Chine demande aux entreprises technologiques de cesser d'acheter les puces d'IA de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 septembre - ** Les actions du concepteur de puces Nvidia

NVDA.O chutent de 2,6 % à 170,3 $, en passe de connaître leur troisième journée consécutive de baisse, si les pertes se maintiennent

** Le FT rapporte que L'autorité chinoise de régulation de l'Internet a demandé aux plus grandes entreprises technologiques du pays de cesser d'acheter toutes les puces d'IA de NVDA et de mettre fin aux commandes existantes

** La Cyberspace Administration of China a demandé aux entreprises, dont ByteDance et Alibaba 988.HK , de mettre fin cette semaine à leurs tests et à leurs commandes de RTX Pro 6000D, indique le rapport, citant trois personnes au courant de l'affaire

** "Nous ne pouvons être au service d'un marché que si un pays le souhaite", a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors d'une conférence de presse à Londres, en réponse à une question sur la commande

** La Chine a accusé lundi NVDA d'avoir violé la loi anti-monopole du pays

** Reuters a rapporté en début de semaine que la nouvelle puce RTX6000D de NVDA destinée à la Chine n'avait pas la faveur des grandes entreprises

** NVDA a augmenté d'environ 27 % depuis le début de l'année, malgré les pertes de mercredi, comparé à un gain de 12,3 % pour le S&P 500 .SPX .