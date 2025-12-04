La Chine délivre des licences simplifiées pour les exportations de terres rares, selon les médias d'État

La Chine a déclaré jeudi qu'elle délivrait des licences d'exportation de terres rares rationalisées - un résultat clé promis après une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue Xi Jinping qui a apaisé les tensions commerciales entre les deux superpuissances.

Début avril, Pékin a ajouté plusieurs éléments de terres rares et aimants à sa liste de contrôle des exportations, exigeant une licence à double usage pour les exportations. Les exportations chinoises d'aimants à base de terres rares ont chuté en avril et en mai, ce qui a contraint certains constructeurs automobiles mondiaux à interrompre une partie de leur production.

"La Chine utilise activement les licences générales et d'autres mesures de facilitation pour promouvoir le commerce conforme de biens à double usage", a déclaré jeudi l'agence de presse nationale Xinhua, citant un compte rendu hebdomadaire du ministère du commerce.

Reuters a rapporté mardi qu'au moins trois fabricants chinois d'aimants en terres rares avaient obtenu des licences leur permettant d'accélérer les exportations vers certains clients.

"Tant que les demandes de licences d'exportation d'articles liés aux terres rares sont destinées à un usage civil, le gouvernement a donné son accord en temps voulu", a déclaré He Yadong, porte-parole du ministère du commerce, lors de la conférence de presse hebdomadaire.

Les nouvelles licences générales sont conçues pour permettre davantage d'exportations dans le cadre de licences d'une durée d'un an pour des clients individuels, a rapporté Reuters au début du mois de novembre.

Mais elles ne remplaceront pas le régime actuel de licences à double usage et seules les grandes entreprises chinoises de terres rares peuvent actuellement en bénéficier.