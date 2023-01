La Chine autorise Schroders à créer une société à capitaux 100% étrangers

(NEWSManagers.com) - Schroders vient d’obtenir le feu vert du régulateur chinois afin d’établir une société de gestion détenue à 100% par le gérant britannique (wholly foreign-owned enterprise) en Chine continentale. La China Securities Regulatory Commission a accordé son autorisation le 13 janvier, selon un communiqué de presse. « Il s’agit d’une étape clé de notre expansion globale dans le pays », a expliqué Lieven Debruyne, directeur mondial de la distribution chez Schroders.

La joint-venture dénommée Schroders BOCOM Wealth Management a reçu l’approbation réglementaire pour le démarrage de l’activité et la licence d’exploitation en février 2022, pour offrir ses services d’investissement multi-actifs à des clients privés via un partenaire local. Ce dernier est le Bank of Communication Wealth Management.

Schroders a ouvert son premier bureau représentatif à Shanghai en 1994. La société de gestion travaille avec les investisseurs institutionnels et individuels afin de leur permettre d’accéder des investissements offshores à travers des programmes QDII (Qualified Domestic Institutional Investor) et MRF (Mutual Recognition of Funds).

La grande course vers la Chine s’intensifie dans le sillage de l'assouplissement des règles concernant la présence des sociétés de gestion étrangères. Neuberger Berman a reçu l’autorisation d'ouvrir son activité des fonds pour des particuliers le mois dernier tandis que Fidelity International vient d’acquérir une licence pour commercialiser des OPCVM, selon Reuters.