La Chambre des représentants des États-Unis échoue de peu à adopter un projet de loi sur la sécurité aérienne

La Chambre des représentants s'apprête à voter sur une législation qui rendrait l'ADS-B obligatoire

Les critiques disent que cela pourrait affecter la sécurité nationale

Les familles appellent à l'action après la mort de 67 personnes

(Mise à jour avec le vote de la Chambre des représentants) par David Shepardson

La Chambre des représentants des États-Unis n'a pas adopté une législation clé sur l'aviation malgré les appels des législateurs et des familles des victimes de la pire catastrophe aérienne survenue aux États-Unis depuis 2001.

La Chambre a voté par 264 voix contre 133 en faveur de la loi ROTOR, adoptée à l'unanimité par le Sénat américain en décembre, qui obligerait les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de sécurité connu sous le nom de système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) d'ici à la fin de l'année 2031. En vertu des règles de la procédure accélérée, le projet de loi avait besoin d'une majorité des deux tiers pour être adopté, mais il lui a manqué une voix.

Le projet de loi ROTOR obligerait l'armée à utiliser l'ADS-B pour les vols d'entraînement de routine, mais pas pour les missions militaires sensibles. La législation fait suite à la catastrophe de janvier 2025, lorsqu'un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère Black Hawk de l'armée sont entrés en collision dans l'espace aérien encombré au-dessus de la capitale du pays , tuant 67 personnes.

LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ AURAIT PERMIS D'ÉVITER L'ACCIDENT: NTSB

La présidente du National Transportation Safety Board (NTSB), Jennifer Homendy, a déclaré que l'ADS-B aurait permis d'éviter la collision de 2025 et a rappelé que l'agence demandait depuis plus de 20 ans qu'il soit rendu obligatoire.

Selon le NTSB, l'ADS-B aurait pu alerter le pilote de l'avion de ligne 59 secondes avant la collision et l'équipage de l'hélicoptère 48 secondes avant.

"Combien de personnes devront encore mourir pour que nous décidions que des mesures doivent être prises?", a-t-elle déclaré aux journalistes mardi.

En décembre, le Pentagone a déclaré qu'il soutenait la législation, parrainée par le président de la commission du commerce du Sénat, Ted Cruz, et par la principale démocrate de la commission, Maria Cantwell. Mais dans un communiqué publié lundi, le Pentagone a déclaré que le projet de loi pourrait créer "d'importantes charges budgétaires non résolues et des risques de sécurité opérationnelle affectant les activités de défense nationale".

Le président de la commission des transports de la Chambre des représentants, Sam Graves, a déclaré mardi que la commission examinerait un projet de loi rival sur la sécurité aérienne dès la semaine prochaine.

Audrey Patel, dont le mari est décédé dans l'accident, était enceinte à l'époque et a évoqué d'autres quasi-collisions récentes. "Nous savons pourquoi cela s'est produit et comment l'éviter", a déclaré Mme Patel lors d'une conférence de presse au Capitole pour demander l'adoption du projet de loi.

Le président de la commission des forces armées de la Chambre des représentants, le républicain Mike Rogers, a critiqué la loi ROTOR, estimant qu'elle porterait atteinte à la sécurité nationale. Il a toutefois ajouté que certains avions militaires devraient être équipés de l'ADS-B et le transmettre dans l'espace aérien civil encombré, et a fait remarquer qu'un projet de loi concurrent sur la sécurité avait été présenté la semaine dernière.

Mme Cantwell a déclaré qu'il était faux de dire que le projet de loi rendrait obligatoire l'ADS-B sur les avions B-52 ou F-35, mais qu'il garantirait l'utilisation dans l'espace aérien encombré afin d'assurer la sécurité.

La loi ROTOR renforce également la surveillance du trafic des jets commerciaux et des hélicoptères, ainsi que des itinéraires de vol à proximité des aéroports commerciaux.