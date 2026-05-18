La chaîne sud-africaine SPAR se retire du Royaume-Uni avec la cession de ses activités dans le sud-ouest de l'Angleterre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nqobile Dludla

Le distributeur alimentaire sud-africain SPAR Group SPPJ.J a annoncé lundi qu'il se retirerait du Royaume-Uni en vendant ses activités du sud-ouest de l'Angleterre à A.F. Blakemore & Son et en cédant 63 autres magasins dans le cadre d'opérations d'une valeur d'environ 13 millions de livres sterling (17,41 millions de dollars).

* AFB acquerra la licence SPAR pour le sud-ouest de l'Angleterre, 71 magasins, l'entrepôt et l'infrastructure logistique associés, ainsi que les contrats d'approvisionnement des détaillants indépendants concernés.

* 63 autres magasins sont vendus à des opérateurs tiers.

* Le produit brut total de la transaction s'élève à environ 13 millions de livres sterling.

* SPAR avait précédemment comptabilisé une dépréciation de 78,5 millions d'euros liée à ses activités au Royaume-Uni et aucune sortie de trésorerie n'est attendue.

* « Cette cession permet un retrait total du Royaume-Uni, éliminant ainsi le poids sur les résultats et la distraction de la direction, tout en libérant des capitaux et des capacités pour se concentrer sur les marchés clés et les priorités stratégiques », a déclaré SPAR.

* La finalisation de la transaction est prévue entre juin et septembre 2026.

(1 $ = 0,7467 livres)