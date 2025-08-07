La chaîne de magasins de boissons Dutch Bros bondit après le relèvement de ses prévisions de recettes annuelles

7 août - ** Les actions de Dutch Bros BROS.N sont en hausse d'environ 17 % à 67,75 $

** La société relève ses prévisions de revenus pour 2025 entre 1,59 et 1,60 milliard de dollars, contre une prévision précédente de 1,56 à 1,58 milliard de dollars

** L'opérateur de drive-thru prévoit une croissance de 4,5 % des ventes à magasins comparables pour l'année fiscale

** La société annonce également une croissance de 28 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre, grâce à la croissance des transactions

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 10,33 % depuis le début de l'année