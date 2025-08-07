 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La chaîne de magasins de boissons Dutch Bros bondit après le relèvement de ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

7 août - ** Les actions de Dutch Bros BROS.N sont en hausse d'environ 17 % à 67,75 $

** La société relève ses prévisions de revenus pour 2025 entre 1,59 et 1,60 milliard de dollars, contre une prévision précédente de 1,56 à 1,58 milliard de dollars

** L'opérateur de drive-thru prévoit une croissance de 4,5 % des ventes à magasins comparables pour l'année fiscale

** La société annonce également une croissance de 28 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre, grâce à la croissance des transactions

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 10,33 % depuis le début de l'année

