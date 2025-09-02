La chaîne de cafés Black Rock Coffee Bar vise une valorisation de 861 millions de dollars dans le cadre d'une rare introduction en bourse de produits de consommation aux États-Unis

Black Rock Coffee Bar vise une valorisation de 860,7 millions de dollars pour son introduction en bourse à New York, a déclaré la chaîne de cafés mardi, ouvrant la voie à une rare cotation dans le secteur de la consommation sur un marché des introductions en bourse soutenu par des débuts dans le secteur technologique.

La société basée à Scottsdale, en Arizona, cherche à obtenir jusqu'à 265 millions de dollars en offrant 14,7 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 16 et 18 dollars.

Si le marché des nouvelles cotations a fait son retour après une brève pause en avril, les introductions en bourse liées à la consommation ont été un grand absent, l'essentiel de l'activité provenant de secteurs peu exposés aux droits de douane.

L'introduction en bourse de Black Rock Coffee sera un test crucial de l'appétit des investisseurs pour les introductions en bourse de produits de consommation, son homologue Dutch Bros

BROS.N s'étant introduit en bourse en 2021 .

Fondé en 2008, Black Rock Coffee est un exploitant de bars à café avec service au volant, qui vend des cafés chauds et glacés ainsi que des boissons énergisantes, notamment Nitro Cold Brew et Caramel Blondie.

Au départ, il s'agissait d'un seul stand de café dans l'Oregon. Depuis, l'entreprise a pris de l'ampleur et compte aujourd'hui plus de 150 établissements répartis dans sept États, du nord-ouest du Pacifique jusqu'au Texas.

GRAINS ET TARIFS

L'entreprise se procure la plupart de ses grains de café au Brésil, en Éthiopie, en Colombie et au Mexique, entre autres.

La hausse des coûts ou la baisse de la disponibilité des grains de café arabica, des produits laitiers et d'autres produits de base pourraient avoir un impact négatif sur ses activités, selon son prospectus.

Les prix du café ont atteint un niveau record cette année, en raison de la sécheresse qui a frappé les principaux producteurs, le Brésil et le Viêt Nam, et de la décision des États-Unis d'imposer des droits de douane de 50 % sur les grains importés du Brésil.

À l'avenir, la société s'attend à ce que l'essentiel de l'exposition tarifaire provienne des unités de réfrigération, des machines à expresso et des grains de café.

Black Rock Coffee sera cotée au Nasdaq sous le symbole "BRCB". J.P. Morgan, Jefferies, Morgan Stanley et Baird sont les principaux souscripteurs de l'offre.