 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 668,87
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La chaîne de cafés Black Rock Coffee Bar vise une valorisation de 861 millions de dollars dans le cadre d'une rare introduction en bourse de produits de consommation aux États-Unis
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'arrière-plan tout au long de l'article)

Black Rock Coffee Bar vise une valorisation de 860,7 millions de dollars pour son introduction en bourse à New York, a déclaré la chaîne de cafés mardi, ouvrant la voie à une rare cotation dans le secteur de la consommation sur un marché des introductions en bourse soutenu par des débuts dans le secteur technologique.

La société basée à Scottsdale, en Arizona, cherche à obtenir jusqu'à 265 millions de dollars en offrant 14,7 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 16 et 18 dollars.

Si le marché des nouvelles cotations a fait son retour après une brève pause en avril, les introductions en bourse liées à la consommation ont été un grand absent, l'essentiel de l'activité provenant de secteurs peu exposés aux droits de douane.

L'introduction en bourse de Black Rock Coffee sera un test crucial de l'appétit des investisseurs pour les introductions en bourse de produits de consommation, son homologue Dutch Bros

BROS.N s'étant introduit en bourse en 2021 .

Fondé en 2008, Black Rock Coffee est un exploitant de bars à café avec service au volant, qui vend des cafés chauds et glacés ainsi que des boissons énergisantes, notamment Nitro Cold Brew et Caramel Blondie.

Au départ, il s'agissait d'un seul stand de café dans l'Oregon. Depuis, l'entreprise a pris de l'ampleur et compte aujourd'hui plus de 150 établissements répartis dans sept États, du nord-ouest du Pacifique jusqu'au Texas.

GRAINS ET TARIFS

L'entreprise se procure la plupart de ses grains de café au Brésil, en Éthiopie, en Colombie et au Mexique, entre autres.

La hausse des coûts ou la baisse de la disponibilité des grains de café arabica, des produits laitiers et d'autres produits de base pourraient avoir un impact négatif sur ses activités, selon son prospectus.

Les prix du café ont atteint un niveau record cette année, en raison de la sécheresse qui a frappé les principaux producteurs, le Brésil et le Viêt Nam, et de la décision des États-Unis d'imposer des droits de douane de 50 % sur les grains importés du Brésil.

À l'avenir, la société s'attend à ce que l'essentiel de l'exposition tarifaire provienne des unités de réfrigération, des machines à expresso et des grains de café.

Black Rock Coffee sera cotée au Nasdaq sous le symbole "BRCB". J.P. Morgan, Jefferies, Morgan Stanley et Baird sont les principaux souscripteurs de l'offre.

Valeurs associées

DUTCH BROS RG-A
71,845 USD NYSE -3,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kering (Crédit: / Adobe Stock)
    Kering en tête du CAC 40, HSBC positif avant l'arrivée de Luca de Meo
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 14:20 

    (Zonebourse.com) - Le titre Kering signe mardi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à Paris à la faveur du passage à l'achat de HSBC, qui estime que le groupe de luxe pourrait bénéficier de l'arrivée prochaine de son nouveau directeur général. Vers 14h00, le ... Lire la suite

  • Des manifestants rassemblés pour protester contre une indemnité versée aux députés, à Gotontalo, en Indonésie, le 1er septembre 2025. ( AFP / Dhidot )
    Indonésie: vingt personnes disparues après les manifestations, selon une ONG
    information fournie par AFP 02.09.2025 14:19 

    Au moins 20 personnes sont portées disparues après les violentes manifestations qui ont secoué l'Indonésie depuis la semaine dernière, a indiqué mardi une organisation locale de défense des droits humains. "Après les recherches et les vérifications, vingt personnes ... Lire la suite

  • Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !
    Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !
    information fournie par Ecorama 02.09.2025 14:00 

    Après un été euphorique sur les marchés, la rentrée s’annonce bien plus incertaine. Entre une Réserve fédérale sous pression politique aux États-Unis et le spectre d’une crise gouvernementale en France, les investisseurs ont de quoi serrer les dents. Spread franco-allemand ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.09.2025 13:49 

    (Actualisé avec secteur de l'or, Amazon, Merck, Air Lease Corp, Fortinet et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,54% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank