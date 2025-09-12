La chaîne de cafés Black Rock Coffee Bar lève 294 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout de détails et d'informations sur l'entreprise et l'introduction en bourse à partir du paragraphe 2)

Black Rock Coffee Bar a levé 294,1 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé jeudi la chaîne de cafés, préparant ainsi le terrain pour une introduction en bourse très suivie par les consommateurs dans le sillage de la tourmente tarifaire.

La société basée à Scottsdale, en Arizona, a vendu environ 14,7 millions d'actions à 20 dollars, alors qu'elle avait annoncé une fourchette de 16 à 18 dollars par action. L'introduction en bourse l'a valorisée à 956,3 millions de dollars.

Black Rock Coffee fait partie des quatre sociétés, dont Gemini, la bourse de crypto-monnaies soutenue par les jumeaux Winklevoss, qui s'apprêtent à faire leur entrée en bourse à New York vendredi, dans ce qui devrait être la semaine la plus importante du marché des introductions en bourse aux États-Unis depuis des années.

La cotation sera un test décisif de l'attitude des investisseurs à l'égard des transactions axées sur la consommation, un secteur qui est en train d'être remodelé en raison de l'évolution des tarifs douaniers, de l'inflation persistante et de l'évolution de la dynamique de la main-d'œuvre.

Bien que Black Rock Coffee ait enregistré une forte croissance au cours des derniers trimestres, elle doit faire face à une augmentation des coûts due aux tarifs douaniers et à l'inflation.

La société est la première restaurant américain à entrer en bourse depuis Cava CAVA.N en 2023, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

Fondé en 2008, Black Rock Coffee est un exploitant de bars à café avec service au volant appartenant à ses fondateurs et vend des cafés chauds et glacés ainsi que des boissons énergisantes.

Les chaînes de cafés de détail avec une expérience locale et des clients fidèles ont pris des parts de marché à des poids lourds tels que Starbucks SBUX.O .

Une autre chaîne de cafés au volant, Dutch Bros BROS.N , est entrée en bourse à l'adresse en 2021. Ses actions ont plus que doublé depuis ses débuts.

Les principaux actionnaires de Black Rock Coffee comprennent des sociétés affiliées à ses cofondateurs et le groupe Cynosure, une société d'investissement privée basée dans l'Utah.

J.P. Morgan, Jefferies, Morgan Stanley et Baird ont été les principaux souscripteurs de l'offre. Black Rock Coffee commencera à être négocié sur le Nasdaq sous le symbole "BRCB" vendredi.

Le gestionnaire d'actifs Wellington Management avait manifesté son intérêt pour l'achat d'un maximum de 30 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre de Black Rock Coffee.