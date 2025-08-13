La chaîne de bijouterie Claire's au Royaume-Uni est placée sous administration judiciaire et 2 150 emplois sont menacés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Claire's possède 306 magasins au Royaume-Uni et en Irlande

*

Les magasins continueront à fonctionner, mais l'activité en ligne sera arrêtée

*

L'administrateur évaluera les options possibles, y compris la vente de l'entreprise

*

L'administration britannique fait suite au dépôt de bilan de la société mère américaine

Plus de 2 150 emplois sont menacés après que l'entreprise britannique de la chaîne de bijouterie Claire's, en difficulté, a fait appel à des administrateurs judiciaires.

Les praticiens de l'insolvabilité Interpath ont déclaré mercredi qu'ils avaient été nommés co-administrateurs de Claire's Accessories UK Ltd, l'opérateur des 306 magasins Claire's à travers le Royaume-Uni et l'Irlande.

Cette décision intervient une semaine après que la société mère s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis.

Claire's, dont le siège se trouve à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, est connue pour ses accessoires tendance et comme destination pour le perçage d'oreilles.

Les administrateurs ont déclaré qu'ils avaient l'intention de poursuivre les activités de l'entreprise pendant qu'ils évaluent les options qui s'offrent à eux, y compris l'examen de la possibilité d'une vente en continuité d'exploitation.

Ainsi, tous les magasins du Royaume-Uni et de l'Irlande resteront ouverts. Toutefois, les clients ne pourront plus passer de commandes en ligne.

"Au cours des prochaines semaines, nous nous efforcerons d'assurer la continuité de l'exploitation de tous les magasins aussi longtemps que possible, tout en évaluant les options qui s'offrent à l'entreprise", a déclaré Will Wright, directeur général d'Interpath au Royaume-Uni.

"Il s'agit notamment d'étudier la possibilité d'une vente qui assurerait un avenir à cette marque très appréciée."