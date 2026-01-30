La chaîne australienne Nine accélère son virage numérique avec un accord de 599 millions de dollars avec QMS, ses actions bondissent

Les actions de Nine bondissent après l'acquisition de QMS Media, spécialiste de la publicité numérique, pour 850 millions de dollars australiens.

La sortie de la radio marque le deuxième désinvestissement majeur en un an

Nine vise à porter ses actifs numériques à plus de 60 % de son chiffre d'affaires d'ici 2027

Le groupe australien Nine Entertainment NEC.AX a accéléré vendredi son virage vers les médias numériques, annonçant un accord de 850 millions de dollars australiens (597,7 millions de dollars) pour l'acquisition de l'annonceur de publicité extérieure QMS Media et un retrait de la radio, ce qui a entraîné une hausse de ses actions.

Les actions de Nine ont augmenté jusqu'à 5,5 % pour atteindre 1,14 dollar australien (A$) à 12h03 GMT, leur plus grand gain en une journée depuis le 12 septembre, dépassant une hausse de 0,5 % sur le marché plus large .AXJO et se classant parmi les plus performants de l'indice de référence.

L'accord avec Quadrant Private Equity fait progresser les efforts de Nine pour porter les actifs numériques à plus de 60% du chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2027, contre environ 45% en 2025, alors que les médias traditionnels se tournent vers les dépenses publicitaires en ligne.

"Le prix de QMS se situe dans une fourchette raisonnable par rapport aux récentes transactions dans les médias australiens et semble raisonnable par rapport aux sociétés de publicité extérieure cotées en bourse", a déclaré Hebe Chen, analyste de marché chez Vantage Markets Australia.

"Plus important encore, le bond du prix de l'action de Nine suggère que les investisseurs soutiennent le changement dans la composition des bénéfices et la réinitialisation stratégique, plutôt que les seuls actifs comptables."

Nine, éditeur de The Australian Financial Review, The Sydney Morning Herald et The Age, et propriétaire de Nine Network, a déclaré qu'il allait vendre sa branche radio, comprenant 2GB à Sydney et 3AW à Melbourne, au Laundy Family Office pour 56 millions de dollars australiens.

Le baron milliardaire des pubs Arthur Laundy, dont la famille contrôle le plus grand groupe hôtelier privé d'Australie, est apparu comme un acheteur improbable bien qu'il n'ait pas d'actifs médiatiques antérieurs.

La vente de la radio marque le deuxième désinvestissement majeur de Nine en un an environ, après la cession en août d'une participation de 60 % dans la plate-forme de listes de biens immobiliers Domain au groupe immobilier américain CoStar.

QMS a été l'un des acteurs australiens de la publicité extérieure à la croissance la plus rapide, avec environ 95 % de ses revenus locaux provenant désormais des formats numériques, et a été privatisé par Quadrant dans le cadre d'une transaction de 420,6 millions de dollars australiens en 2019.

Nine a déclaré que les transactions combinées permettraient de débloquer environ 217 millions de dollars australiens de recettes en espèces et d'avantages fiscaux.

(1 dollar américain = 1,4221 dollar australien)