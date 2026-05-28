La chaîne australienne ABC nomme Simon Robinson, cadre chez Reuters, au poste de directeur de l'information

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L'Australian Broadcasting Corporation (ABC) a nommé Simon Robinson, un cadre supérieur de Reuters, au poste de directeur de l'information et des affaires publiques, ont annoncé jeudi les deux médias.

Simon Robinson, actuellement rédacteur en chef chez Reuters, prendra ses fonctions au sein de la chaîne publique australienne en septembre, a déclaré Hugh Marks, directeur général de l'ABC, dans un communiqué publié sur le site web de l'ABC.

De nationalité australienne et basé à Londres, Simon Robinson remplace Justin Stevens, qui a démissionné de l'ABC mercredi après quatre ans à ce poste, invoquant des raisons personnelles et professionnelles.

Simon Robinson sera remplacé par Nick Tattersall, rédacteur en chef mondial de la salle de rédaction de Reuters, a indiqué la rédactrice en chef de Reuters, Alessandra Galloni, dans une note adressée au personnel.

Avant sa nomination au poste de rédacteur en chef exécutif en octobre 2022, Simon Robinson, qui a rejoint Reuters en 2010, a dirigé des enquêtes et des reportages d'investigation en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pendant près de sept ans, supervisant des séries primées sur l'Iran, la Russie, la fiscalité des entreprises, les banques grecques et les migrations.

Entre 1995 et 2010, Simon Robinson a été correspondant, puis rédacteur pour le magazine Time, couvrant l'actualité dans plus de 50 pays d'Afrique, d'Asie du Sud, du Moyen-Orient et d'Europe. Il a publié des nouvelles et écrit et produit un film satirique primé sur les travailleurs humanitaires et les journalistes en Afrique.

La nomination de Simon Robinson à l'ABC a été rapportée pour la première fois par le Guardian en Australie.

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