LA CE A APPROUVÉ LE PROJET DE MARIAGE ENTRE TIFFANY ET LVMH (Reuters) - La Commission européenne a donné lundi son feu vert au projet d'acquisition de Tiffany par LVMH, annonce le joaillier américain. Le projet de mariage à 16 milliards de dollars (13,5 milliards d'euros) entre Tiffany et le géant du luxe français a désormais été approuvé par toutes les autorités de régulation, ajoute-t-il. Le groupe de Bernard Arnault a annoncé le 9 septembre dernier qu'il ne pouvait plus "en l'état" boucler l'acquisition de Tiffany, évoquant notamment la gestion du joaillier pendant l'épidémie et une demande du ministère français des Affaires étrangères de différer le mariage "en réaction à la menace de taxes sur les produits français formulée par les Etats-Unis". Tiffany a riposté en portant l'affaire devant la justice, accusant LVMH de violer ses engagements en se retirant ainsi du projet; LVMH en a fait de même en arguant que la mauvaise gestion du joaillier pendant la pandémie de coronavirus l'autorisait à abandonner le projet. Un procès sur le litige opposant les deux sociétés est prévu pendant quatre jours à compter du 5 janvier prochain devant un tribunal du Delaware. (Aishwarya Venugopal à Bangalore, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -1.46% TIFFANY & CO NYSE -0.47%