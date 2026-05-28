La Californie poursuit 23andMe en justice suite à une importante fuite de données survenue en 2023

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* La Californie accuse 23andMe d'avoir ignoré des lacunes en matière de protection des données génétiques

* Le procureur général Bonta réclame des millions de dollars d'amendes.

* La faillite de 23andMe complique le recouvrement éventuel

(Ajout des commentaires du procureur général, du contexte, des paragraphes 2 à 4, 7 à 9, 11 et 14) par Jonathan Stempel

La société de tests génétiques 23andMe a été poursuivie jeudi par le procureur général de Californie, Rob Bonta, suite à une violation de données survenue en 2023 qui a exposé les informations génétiques et autres données personnelles d'environ 6,9 millions de clients américains. Dans une plainte déposée devant la Cour supérieure de San Francisco, la Californie a accusé 23andMe d'avoir ignoré de nombreux avertissements indiquant que ses systèmes avaient été compromis et d'avoir minimisé la gravité de la violation de données, qui a exposé des informations sur la santé des clients, leurs prédispositions génétiques, leurs parents biologiques, leur ascendance et leur origine ethnique. La violation a débuté en avril 2023 et a duré environ cinq mois. M. Bonta a déclaré qu'environ 856 000 Californiens avaient été touchés. “Cette violation de données, ainsi que la manière dont l'entreprise l'a gérée, étaient tout à fait inacceptables”, a déclaré M. Bonta lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Ni 23andMe ni ses avocats n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La plainte a été déposée contre Chrome Holding Co, le nom légal de 23andMe. M. Bonta a déclaré qu’il réclamait des amendes civiles pouvant s’élever à “plusieurs millions” de dollars pour violation de la loi californienne sur la confidentialité des informations génétiques (Genetic Information Privacy Act) et des lois de l’État sur la protection des consommateurs. Cette action en justice intervient 14 mois après que 23andMe a déposé le bilan à Saint-Louis, et M. Bonta a reconnu que “nous devrons passer par la procédure de faillite pour recouvrer tout montant accordé par le tribunal”. La Californie a intenté cette action quatre mois après que le juge fédéral chargé de la faillite de 23andMe eut donné son accord définitif à la création d’un fonds de 30 à 50 millions de dollars destiné à régler la plupart des réclamations des clients américains suite à la violation de données. Cet accord a également mis fin aux accusations selon lesquelles 23andMe n’aurait pas informé les clients d’origine chinoise et juive ashkénaze que le pirate semblait les avoir ciblés et avait mis leurs informations en vente sur le dark web. Basée à Palo Alto, en Californie, la société 23andMe a été fondée en 2006 et est entrée en bourse en 2021.

Elle a déposé une demande de mise en protection du chapitre 11 en mars 2025, invoquant la violation de données et les litiges qui en ont découlé, ainsi que la concurrence accrue et la baisse de la demande pour les produits de tests génétiques. En juillet dernier, le TTAM Research Institute, une organisation à but non lucratif contrôlée par Anne Wojcicki, cofondatrice de 23andMe, a racheté les actifs de 23andMe pour 305 millions de dollars . M. Bonta s'est opposé à cette vente pour des raisons de confidentialité, affirmant que la loi californienne accordait aux consommateurs le droit de consentir à tout transfert de leurs “données personnelles les plus sensibles”. Il a déclaré que cette contestation était toujours en cours.