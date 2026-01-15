La Californie approuve l'acquisition de Frontier par Verizon et ouvre la voie à la clôture de l'opération

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour concernant le vote de la commission en faveur de l'approbation, Verizon étant sur le point de conclure l'accord dans les paragraphes 1 à 4) par David Shepardson

La California Public Utilities Commission a approuvé jeudi l'accord de 20 milliards de dollars conclu par Verizon Communications VZ.N pour acquérir les fournisseurs d'accès Internet par fibre optique Frontier Communications FYBR.O , ouvrant ainsi la voie à la conclusion de l'accord mardi, après que Verizon a accepté une série de conditions.

Les autorités de régulation de l'État de Californie ont déclaré que Verizon s'engageait à investir dans 75 000 nouveaux sites de fibre optique et à construire 25 nouveaux pylônes sans fil afin d'étendre le service dans les zones rurales de l'État. L'entreprise a également accepté de se plier à des exigences supplémentaires en matière de déploiement de la large bande et de fournir gratuitement des services à large bande à de nombreux ménages à faibles revenus de l'État pendant au moins dix ans. L'approbation était la dernière condition nécessaire à la conclusion de l'opération.

"La conclusion de l'acquisition de Frontier marque une étape importante dans l'évolution de Verizon et constitue un pas en avant audacieux dans la transformation de Verizon pour retrouver sa place de leader sur le marché", a déclaré Dan Schulman, directeur général de Verizon.

"Une fois l'acquisition réalisée, nous serons dans une position unique pour offrir à nos clients la meilleure expérience combinée de mobilité et de fibre pour la téléphonie mobile, l'internet à domicile et d'autres services essentiels sur une zone de couverture considérablement élargie", a déclaré Schulman.

Verizon augmentera également ses engagements envers les communautés tribales dans le cadre de l'accord, a déclaré la Commission.

Verizon a obtenu l'approbation de la Commission fédérale des communications en mai après avoir accepté de mettre fin à ses programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, ce qui a suscité des inquiétudes en Californie. Peu après son entrée en fonction le 20 janvier, Trump, qui a nommé Brendan Carr président, a pris des décrets d'une portée considérable pour démanteler les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion aux États-Unis et a fait pression sur le secteur privé pour qu'il se joigne à l'initiative.

Verizon a accepté d'acheter Frontier en septembre 2024 pour environ 9,6 milliards de dollars et d'absorber 10 milliards de dollars de dettes de Frontier. Verizon prévoit de moderniser et d'étendre le réseau existant de Frontier dans 25 États et de déployer la fibre optique dans au moins un million de foyers américains chaque année, a déclaré la FCC.

En février, Carr a déclaré qu'il ouvrait une enquête sur Verizon pour sa promotion des programmes DEI et a indiqué qu'il pourrait s'agir d'un facteur dans l'accord avec Frontier. Verizon a déclaré en mai qu'elle se débarrassait de son site web DEI et qu'elle supprimait les références à DEI de la formation des employés, et qu'elle apportait d'autres modifications à ses pratiques en matière d'embauche, de développement de carrière, de diversité des fournisseurs et de parrainage d'entreprise.

La CPUC a déclaré que le règlement favoriserait la réalisation de ses objectifs de politique publique en matière de diversité des chaînes d'approvisionnement et de la main-d'œuvre, y compris un partenariat de 10 millions de dollars avec le système de l'université de l'État de Californie.