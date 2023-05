La Caisse des Dépôts lance une nouvelle Obligation Durable

(AOF) - L'établissement public Caisse des Dépôts (CDC) a lancé une nouvelle Obligation Durable d'un montant de 500 millions d'euros et d'une maturité de 5 ans. Pour la CDC, il s'agit de la 6ème obligation ESG émise depuis 2017 et dont le livre d'ordre a réuni de nombreux investisseurs : 123 au total. Ce nouvel emprunt de référence a été émis à un spread de +27 points de base au-dessus de l'OAT du 25 mai 2028.

Cette transaction représente la sixième émission ESG de la Caisse des Dépôts et permet de renforcer sa présence sur les marchés de capitaux ainsi que sa signature ESG au cœur de la stratégie globale du Groupe.

Les fonds levés grâce à cette opération permettront de financer des projets verts (70%) et sociaux (30%), dans des secteurs fondamentaux, tels que les énergies renouvelables, l'immobilier vert, le transport et la mobilité durable, la dépollution et réhabilitation de sites, la transition alimentaire, l'accès au numérique, l'économie sociale et solidaire et l'accompagnement du vieillissement de la population.