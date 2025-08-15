La BRF brésilienne évite les perturbations commerciales liées à la grippe aviaire et affiche des gains au deuxième trimestre

(Nouveau titre, ajout de détails du rapport sur les résultats dans les paragraphes 3 à 11) par Ana Mano

Le transformateur alimentaire brésilien BRF BRFS3.SA , le plus grand exportateur de poulet au monde, a déclaré jeudi avoir gagné 735 millions de reais (136 millions de dollars) au cours du deuxième trimestre malgré les perturbationscausées par une épidémie de grippe aviaire à mai qui a déclenché des interdictions commerciales.

L'entreprise, qui transforme également de la viande de porc et des produits alimentaires préparés, a déclaré que le bénéfice avant intérêts,impôts, dépréciation et amortissement, une mesure du résultat d'exploitation connue sous le nom d'Ebitda, était de 2,5 milliards de reais au cours de la période, ce qui est conforme à la moyenne des prévisions des analystes.

Les ventes ont totalisé 15,36 milliards de reais, soit une hausse annuelle de 2,9 %, a déclaré la BRF.

Citant les données commerciales officielles, les dirigeants de BRF ont déclaré que l'épidémie de grippe aviaire avait fait chuter les exportations brésiliennes de volaille de 15 % au cours du trimestre, tandis que les exportations de volaille de l'entreprise avaient baissé de 5 %, ce qui indique qu'elle a été en mesure de résister à la tempête.

Lors d'une conférence de presse, les dirigeants ont indiqué que BRF avait réorienté certains produits de poulet vers le marché intérieur ou trouvé d'autres destinations pour certaines coupes après les multiples embargos commerciaux liés à la grippe aviaire.

La Chine, une destination clé pour les exportations, reste fermée aux produits avicoles brésiliens après l'apparition de l'épidémie, que le gouvernement a contrôlée.

Toutefois, l'Arabie saoudite reprendra ses achats au Brésil, ont déclaré les dirigeants de BRF aux journalistes, citant les communications officielles du gouvernement.

Le volume des ventes a augmenté d'environ 6 % sur le marché intérieur de BRF, sous l'impulsion des produits alimentaires transformés, qui ont atteint un niveau record pour tout deuxième trimestre de l'entreprise. L'Ebitda de BRF au Brésil a atteint 1,3 milliard de reais et les marges se sont élevées à 16,4 %, a déclaré BRF.

Sur les marchés internationaux, BRF a déclaré avoir été en mesure de maintenir des "niveaux de prix compétitifs" La société a enregistré un Ebitda ajusté de 1,2 milliard de réais pour l'activité et une marge de 17,3 %.

Au cours du deuxième trimestre, BRF a déclaré avoir obtenu 11 nouvelles autorisations d'exportation, en mettant l'accent sur des marchés clés tels que l'Argentine et le Canada.

BRF a déclaré que l'entreprise avait connu le meilleur semestre de son histoire, en référence aux résultats obtenus entre janvier et juin, avec un Ebitda de 5,3 milliards de reais et un bénéfice net de 1,9 milliard de reais au cours de cette période.