La BRF brésilienne affiche un bénéfice net de 136 millions de dollars au deuxième trimestre, évitant ainsi les perturbations commerciales liées à la grippe aviaire

Le transformateur alimentaire brésilien BRF BRFS3.SA , premier exportateur mondial de poulet, a déclaré avoir gagné 735 millions de reais (136 millions de dollars) au cours du deuxième trimestre, malgré les perturbations commerciales causées par une épidémie de grippe aviaire en mai, qui a déclenché des interdictions commerciales. La société, qui transforme également de la viande de porc et des produits alimentaires préparés, a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, une mesure du résultat d'exploitation connue sous le nom d'EBITDA, était de 2,5 milliards de reais au cours de la période, ce qui correspond à la moyenne des prévisions des analystes.