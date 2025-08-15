 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 649,26
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La BRF brésilienne affiche un bénéfice net de 136 millions de dollars au deuxième trimestre, évitant ainsi les perturbations commerciales liées à la grippe aviaire
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 00:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le transformateur alimentaire brésilien BRF BRFS3.SA , premier exportateur mondial de poulet, a déclaré avoir gagné 735 millions de reais (136 millions de dollars) au cours du deuxième trimestre, malgré les perturbations commerciales causées par une épidémie de grippe aviaire en mai, qui a déclenché des interdictions commerciales. La société, qui transforme également de la viande de porc et des produits alimentaires préparés, a déclaré que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, une mesure du résultat d'exploitation connue sous le nom d'EBITDA, était de 2,5 milliards de reais au cours de la période, ce qui correspond à la moyenne des prévisions des analystes.

Valeurs associées

BRF NM
0,0000 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank