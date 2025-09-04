La branche de capital-risque de Nvidia investit dans Quantinuum de Honeywell, selon Bloomberg News

(Mises à jour tout au long de l'article)

La branche de capital-risque de Nvidia NVDA.O investit dans Quantinuum, la société d'informatique quantique de Honeywell HON.O , pour une valeur de 10 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières de l'affaire.

Nvidia investira dans Quantinuum par le biais d'un tour de table de 600 millions de dollars, qui pourrait être annoncé dès jeudi, selon le rapport.

Nvidia, sa branche de capital-risque et Honeywell n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.