La bourse Nasdaq Texas est prête à être pleinement opérationnelle à la clôture du marché jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq NDAQ.O marquera le lancement opérationnel complet de sa bourse du Texas jeudi, après l'approbation par les autorités réglementaires américaines de ses règles d'admission à la cote.

L'opérateur boursier avait annoncé la création d'une bourse texane l'année dernière afin de renforcer sa présence dans un État qui est en train de devenir un centre financier majeur, rivalisant avec New York.

Ce lancement offre aux sociétés publiques américaines une option de cotation au Texas, permettant aux émetteurs de bénéficier de l'environnement favorable aux entreprises dans cet État, en raison d'un climat fiscal favorable, d'un coût de la vie moins élevé et d'une réduction des coûts de l'énergie.

"Le lancement complet du Nasdaq Texas représente un engagement permanent et fondamental envers les entreprises qui veulent construire l'avenir de l'économie américaine à partir de cet État", a déclaré Rachel Racz, première vice-présidente et responsable des cotations pour le Texas, le centre et le sud des États-Unis, et l'Amérique latine.

Nasdaq Texas est devenu pleinement opérationnel en tant que bourse à double cotation et est désormais légalement domicilié dans l'État, a déclaré la société.

Un grand nombre de sociétés, dont APA Corporation APA.O , J.B. Hunt Transportation JBHT.O et Huntington Bancshares

HBAN.O , ainsi que le Nasdaq, devraient bénéficier d'une double cotation au Texas.

La cotation au Texas aidera le Nasdaq à mieux concurrencer le New York Stock Exchange - qui s'est également engagé à lancer une bourse dans l'État l'année dernière - et le Texas Stock Exchange (TXSE), une entreprise soutenue par BlackRock BLK.N et Citadel Securities.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé la TXSE, basée à Dallas, en tant que bourse nationale de valeurs mobilières en septembre.