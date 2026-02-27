La bourse indonésienne va introduire progressivement la règle des 15 % de flottant, et pourrait regrouper les entreprises en fonction de leur degré de préparation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 2 pour préciser que le deuxième groupe d'entreprises aura deux ans (et non un an) pour se conformer à la règle)

La Bourse d'Indonésie mettra en œuvre par étapes l'obligation pour les entreprises de doubler leur flottant minimum, ou leurs actions librement négociables, pour le porter à 15 %, a déclaré son directeur général par intérim à Reuters vendredi. La bourse pourrait diviser les entreprises en lots en fonction de leur degré de préparation à offrir plus d'actions,le premier lot disposant d'un an pour se conformer au niveau minimum de flottant et le second lot de deux ans, a déclaré Jeffrey Hendrik dans une interview, ajoutant que les détails étaient encore soumis à l'approbation de l'Autorité des Services Financiers. Ces commentaires sont les détails les plus clairs que les autorités aient donnés sur le plan visant à augmenter le flottant obligatoire, parmi une série de réformes du marché des capitaux promises depuis que MSCI a averti, fin janvier, que l'Indonésie risquait d'être rétrogradée au statut de marché frontière dès le mois de mai en raison d'une transparence limitée qui aurait pu permettre la manipulation des prix.