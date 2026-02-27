 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La bourse indonésienne va introduire progressivement la règle des 15 % de flottant, et pourrait regrouper les entreprises en fonction de leur degré de préparation
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 10:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 2 pour préciser que le deuxième groupe d'entreprises aura deux ans (et non un an) pour se conformer à la règle)

La Bourse d'Indonésie mettra en œuvre par étapes l'obligation pour les entreprises de doubler leur flottant minimum, ou leurs actions librement négociables, pour le porter à 15 %, a déclaré son directeur général par intérim à Reuters vendredi. La bourse pourrait diviser les entreprises en lots en fonction de leur degré de préparation à offrir plus d'actions,le premier lot disposant d'un an pour se conformer au niveau minimum de flottant et le second lot de deux ans, a déclaré Jeffrey Hendrik dans une interview, ajoutant que les détails étaient encore soumis à l'approbation de l'Autorité des Services Financiers. Ces commentaires sont les détails les plus clairs que les autorités aient donnés sur le plan visant à augmenter le flottant obligatoire, parmi une série de réformes du marché des capitaux promises depuis que MSCI a averti, fin janvier, que l'Indonésie risquait d'être rétrogradée au statut de marché frontière dès le mois de mai en raison d'une transparence limitée qui aurait pu permettre la manipulation des prix.

Valeurs associées

MSCI RG-A
572,725 USD NYSE +2,86%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank